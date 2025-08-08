Megindult a nyári roham a Balaton felé

Az Útinform jelentése szerint az M1-M7 közös szakaszától – ahol egyébként világviszonylatban is kiemelkedő okos autópálya-rendszert helyeztek üzembe – a Balaton felé martonvásári szakaszig lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra kell számítani. A Vál-völgyi Pihenőhelynél található önkiszolgáló étterem pedig humoránál van. Mindamellett, hogy felhívta a figyelmet a helyzetre, arra biztatja az autósokat, hogy ahelyett, hogy a forgalomban vesztegelnének, térjenek be egy frissítőre.

Megindult a kocsisor az M7-esen.

Forrás: Gemini Étterem



