Közlekedés
2 órája
Megindult a nyári roham a Balaton felé
Megindult a kocsisor a Balaton felé. Telített sávokra kell számítani az M7-esen, az Útinform is figyelmeztet.
Telítettek a sávok a Balaton felé.
Forrás: KZ
Az Útinform jelentése szerint az M1-M7 közös szakaszától – ahol egyébként világviszonylatban is kiemelkedő okos autópálya-rendszert helyeztek üzembe – a Balaton felé martonvásári szakaszig lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra kell számítani. A Vál-völgyi Pihenőhelynél található önkiszolgáló étterem pedig humoránál van. Mindamellett, hogy felhívta a figyelmet a helyzetre, arra biztatja az autósokat, hogy ahelyett, hogy a forgalomban vesztegelnének, térjenek be egy frissítőre.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre