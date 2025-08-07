3 órája
Megérkezett a jövő autópályája Magyarországra – íme a részletek!
Ez nem semmi! Az M1–M7-autópálya budaörsi szakaszán egy világviszonylatban is kiemelkedő okosautópálya-rendszert helyeztek üzembe. A 800 méteres szakaszon 39 szenzor figyeli valós időben a járművek mozgását, az adatokat pedig egy szuperszámítógép dolgozza fel. Erről beszélt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépjárműtechnológia tanszékének vezetője rádióinterjújában.
Az InfoRádióban Szalay Zsolt kiemelte, az okos autópálya fejlesztés az M1–M7 közös szakaszán két fő célt szolgál: baleset-megelőzés és a közlekedés hatékonyságának növelése. A rendszer például képes kiszűrni a veszélyesen közlekedő járműveket és figyelmeztetni a többi autóst a potenciális veszélyre, így elkerülve a ráfutásos baleseteket.
A tesztútszakaszra a legmodernebb szenzortechnológiát telepítettük a Magyar Közúttal közösen, amely folyamatosan figyeli és monitorozza az M1–M7 autópálya bevezető szakaszát mindkét irányban, és arra képes ez a rendszer, hogy azt, ami a valóságban történik az úton, ezzel párhuzamosan valós időben leképezi a digitális, virtuális térben, és egy úgynevezett digitális ikermásolatot hoz létre a valódi közlekedésről
– hangsúlyozta az InfoRádióban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépjárműtechnológia tanszékének vezetője, Szalay Zsolt.
Tovább bővülhet és okosodhat M1–M7 közös szakasza
A tesztszakasz a jelenlegi 800 méterről hamarosan 1500 méteresre bővül. A rendszer kiépítése 180 millió forintba került, ami a szenzorokat és a mesterséges intelligencián (AI) alapuló algoritmusokat futtató szuperszámítógépet fedezte. A szakértő szerint az okosút technológia más autópálya-szakaszokon is hasznos lehetne, és az építési költség kevesebb, mint egy százalékából fejleszthető ki.