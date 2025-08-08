Sorsolással dőlt el, hogy a lovagok melyik városrészt képviselik a Lovagok Napján

Az egész napos középkori családi program augusztus 16-án kerül megrendezésre a belvárosban. Ennek egyik fő programeleme a III. Szent István Torna, melyen Székesfehérvár városrészeit lovagok képviselik és ők küzdenek meg egymással. Ám az, hogy az egyes városrészeket milyen lovagok képviselik a Lovagok Napján sorsolással döntötték el augusztus 8-án, pénteken.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Lovagok Napja Székesfehérváron: a sorsolás eredménye

Öreghegy: Tompits Gergely

Tóváros: Baranyi Martin

Belváros: Ujvári Ádám

Palotaváros: Kristóf Áron

Ráchegy: Bús Astarott

Maroshegy: Soós Barnabás

Felsőváros: Pulay Krisztián

Szárazrétek: Drobnyák Balázs

Múzeum: Haraszti Zsigmond

Kovács Loránd Olivér, a Szent István Király Múzeum szakmai igazgató a sorsoláson elmondta: a tavalyi évben csak remélte, hogy hagyománnyá növi ki magát a Lovagok Napja, ám most már biztosan tudja, hogy azzá vált. Ennek fenntartása érdekében a szervezők minden évben új programelemeket csempésznek a megszokottak mellé. Idén a lovagi küzdelmek és kézművesek mellett a látogatók részesei lehetnek egy igazi középkori harcnak, melyben az Ars Ensis és a Buhurt küzdelmét láthatják. Érdekesség, hogy ugyan mindkettő ugyanazt a korszakot eleveníti fel, de igen eltérő harcmodorral.

