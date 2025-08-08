1 órája
Sorsolással dőlt el, hogy a lovagok melyik városrészt képviselik a Lovagok Napján
A Szent István Király Múzeum hagyományteremtő szándékkal indította újra tavaly a Királyi Napok keretén belül a Lovagok Napját.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Az egész napos középkori családi program augusztus 16-án kerül megrendezésre a belvárosban. Ennek egyik fő programeleme a III. Szent István Torna, melyen Székesfehérvár városrészeit lovagok képviselik és ők küzdenek meg egymással. Ám az, hogy az egyes városrészeket milyen lovagok képviselik a Lovagok Napján sorsolással döntötték el augusztus 8-án, pénteken.
Lovagok Napja Székesfehérváron: a sorsolás eredménye
Öreghegy: Tompits Gergely
Tóváros: Baranyi Martin
Belváros: Ujvári Ádám
Palotaváros: Kristóf Áron
Ráchegy: Bús Astarott
Maroshegy: Soós Barnabás
Felsőváros: Pulay Krisztián
Szárazrétek: Drobnyák Balázs
Múzeum: Haraszti Zsigmond
Kovács Loránd Olivér, a Szent István Király Múzeum szakmai igazgató a sorsoláson elmondta: a tavalyi évben csak remélte, hogy hagyománnyá növi ki magát a Lovagok Napja, ám most már biztosan tudja, hogy azzá vált. Ennek fenntartása érdekében a szervezők minden évben új programelemeket csempésznek a megszokottak mellé. Idén a lovagi küzdelmek és kézművesek mellett a látogatók részesei lehetnek egy igazi középkori harcnak, melyben az Ars Ensis és a Buhurt küzdelmét láthatják. Érdekesség, hogy ugyan mindkettő ugyanazt a korszakot eleveníti fel, de igen eltérő harcmodorral.
A részletes programleírást itt találja.
Lovagi torna sorsolásFotók: Nagy Norbert / FMH