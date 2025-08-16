augusztus 16., szombat

Lovagi torna

1 órája

A belvárosban csaptak össze a lovagok (galéria)

Címkék#belváros#III Szent István Torna#közönség

Forró nyári napsütésben, az Országalma árnyékában feszültek egymásnak a páncélos vitézek: a III. Szent István Tornán a közönség szeme láttára dőlt el, kié lesz a bajnoki cím. Így telt a Lovagok Napja.

Feol.hu
A belvárosban csaptak össze a lovagok (galéria)

Fotó:  Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Székesfehérvár belvárosa augusztus 16-án gyakorlatilag középkori arénává változott: az Országalma környékén lovagok mérték össze erejüket és ügyességüket a Lovagok Napja leglátványosabb eseményén, a III. Szent István Tornán. A torna előtt a harcosok méltóságteljes bevonulásukkal is lenyűgözték a közönséget: a Várkörúton zajló felvonulás óriásbábokkal vezette fel a viadalt. A nap programjait vásári forgatag és középkori játékok kísérték, így a nézők a harcok szünetében is átélhették a történelmi miliőt.

lovagok napja
Látványos lovagi torna a Lovagok Napja alkalmából a belvárosban.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Lovagok Napja mellett más programokkal is várják az érdeklődőket

A múzeum a Lovagok Napján túl is számos érdekességgel várja a látogatókat a napokban: ingyenesen nyitva áll a Nemzeti Emlékhely és a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont, emellett a Csók István Képtárban megtekinthető Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve című kiállítás, míg a Rendház épületében Jankovics Marcell Hit, remény és rajzfilm című tárlata fogadja az érdeklődőket.

A belvárosban csaptak össze a lovagok

Fotók: Fehér Gábor / FMH

 

 

