A belvárosban csaptak össze a lovagok (galéria)

Székesfehérvár belvárosa augusztus 16-án gyakorlatilag középkori arénává változott: az Országalma környékén lovagok mérték össze erejüket és ügyességüket a Lovagok Napja leglátványosabb eseményén, a III. Szent István Tornán. A torna előtt a harcosok méltóságteljes bevonulásukkal is lenyűgözték a közönséget: a Várkörúton zajló felvonulás óriásbábokkal vezette fel a viadalt. A nap programjait vásári forgatag és középkori játékok kísérték, így a nézők a harcok szünetében is átélhették a történelmi miliőt.

Látványos lovagi torna a Lovagok Napja alkalmából a belvárosban.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Lovagok Napja mellett más programokkal is várják az érdeklődőket

A múzeum a Lovagok Napján túl is számos érdekességgel várja a látogatókat a napokban: ingyenesen nyitva áll a Nemzeti Emlékhely és a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont, emellett a Csók István Képtárban megtekinthető Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve című kiállítás, míg a Rendház épületében Jankovics Marcell Hit, remény és rajzfilm című tárlata fogadja az érdeklődőket.