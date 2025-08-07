augusztus 7., csütörtök

Koncert

4 órája

Los Andinos koncert a Velencei-tavi Galériában

A dél-amerikai andoki népzene hazai képviselői ismét zenei utazásra hívják a közönséget Agárdon: pénteken este a Los Andinos együttes lép fel a Velencei-tavi Galéria Péntek Esti Hangtárlat koncertsorozata keretében.

Feol.hu

Augusztus 8-án, pénteken 18 órakor a Los Andinos együttes ad ingyenes koncertet a Velencei-tavi Galériában, a Péntek Esti Hangtárlat koncertsorozat részeként. A Székesfehérváron alakult zenekar több mint négy évtizede gyűjti és adja elő a közép-andoki népek zenéjét saját gyűjtések alapján. Műsorukban ezúttal is felcsendülnek tradicionális dallamok Bolívia, Peru és Ecuador vidékeiről. Az eseményt megtiszteli az ecuadori nagykövet asszony és egy perui kulturális egyesület elnöksége is. 

 

