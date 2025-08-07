Los Andinos koncert a Velencei-tavi Galériában

Augusztus 8-án, pénteken 18 órakor a Los Andinos együttes ad ingyenes koncertet a Velencei-tavi Galériában, a Péntek Esti Hangtárlat koncertsorozat részeként. A Székesfehérváron alakult zenekar több mint négy évtizede gyűjti és adja elő a közép-andoki népek zenéjét saját gyűjtések alapján. Műsorukban ezúttal is felcsendülnek tradicionális dallamok Bolívia, Peru és Ecuador vidékeiről. Az eseményt megtiszteli az ecuadori nagykövet asszony és egy perui kulturális egyesület elnöksége is.