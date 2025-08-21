augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

22°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autó

1 órája

Ha ilyen autód van jól zárd le! – ezeket a típusokat kedvelik leginkább a tolvajok

Címkék#lista#lopott autó#Magyarország

Manapság megfordulni látszik az a trend, miszerint az autótolvajok leginkább a drága luxusautókra vadásznak. Mivel ezeket sokkal nehezebb gyorsan értékesíteni feketén, az olcsó típusokat kezdték el meglovasítani a bűnözők. Emiatt három igen népszerű márka vezeti a magyarországi lopott autók listáját.

Szabó Zsolt
Ha ilyen autód van jól zárd le! – ezeket a típusokat kedvelik leginkább a tolvajok

Ezek a legtöbbet ellopott autótípusok hazánkban.

Fotó: Shutterstock

Szerencsére, mivel ma már az autólopás egyre kockázatosabb bűncselekmény a biztonsági rendszerek és a nyomon követhetőség fejlődése miatt, szinte elenyésző számú eset történik hazánkban, mint például ahogyan 90-es években virágzott ez az "iparág". A 2024-es évben Budapesten történt a legtöbb autólopás (118 db) míg a második helyet elfoglaló Gyöngyösön tizedannyi, 12 lopott autóról érkezett bejelentés a rendőrségre. Megyei jogú városok között Győr foglalja el  az összetett harmadik helyet. Érdekesség, két évvel ezelőtt még Dunaújváros is fent volt a listán, 6 lopással. A bűnözök célja egy ilyen bűncselekmény elkövetésekor nem feltétlenül a gépjármű lábon történő eladása, hanem annak alkatrészeinek az értékesítése, és mivel több olyan népszerű ,idősebb gépjármű van ma forgalomban amelynek az idő előrehaladtával egyre nehezebbé válik az alkatrész ellátása, így leginkább azokra a típusokra mennek rá a tolvajok, aminek a darabjait gyorsan szét tudják kapni és hamar vevőt találnak a gépjármű lopott értékeire.

lopott autó
Az Opel B Corsa igen kedvelt a tolvajok körében, mivel egyre nehezebb alkatrészt szerezni hozzá. Így könnyen lopott autó válhat belőle.
Fotó: police.hu

Az Opel a listavezető a lopott autók listáján

A legtöbbet ellopott autók listáján a 2023-as évhez képest az első öt helyezettnél mindegyik esetben nőtt a lopások száma. Az első helyen az Opel foglalja el, amely igen megszokott típus a magyar utcaképben. A tavalyi év során 71 darabot loptak el 20-al többet, mint 2023-ban. Nemrégiben írtunk a  Csór határában, alkatrészeitől megfosztott Opel Astráról, amely ugyan nem volt lopott, mégis megmutatja azt a jelenséget, mi vár egy autóra ha ellopják. Szinte minden értékétől megfosztották a tolvajok, holott egy éve még eredetiség vizsgán szerepelt a gépjármű. Második helyen a Suzuki áll, amelyből másfélszer annyit tulajdonítottak el, mint két évvel ezelőtt. A Fordok is igen kapósak a tolvajok körében, tavaly 47-et lovasítottak meg belőle. A dobogóról a Volkswagen csúszott le elsőként 38 bejelentéssel, és az ötödik helyen találjuk az első prémium gyártót, a Mercedes-Benz-t 35 esettel. 

Hogyan lehet védekezni a tolvajok ellen?

Elsőként a legtanácsosabb az, hogy ne egy elhagyatott helyen parkoljuk le szeretett gépjárművünket. A jól megvilágított, forgalmas helyeken parkolt autóknak kisebb az esély arra, hogy valaki nyom nélkül eltüntesse. Továbbá érdemes lehet felszereltetni GPS jeladót, vagy bármilyen hasonló elektromos biztonsági berendezést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu