Ha ilyen autód van jól zárd le! – ezeket a típusokat kedvelik leginkább a tolvajok

Szerencsére, mivel ma már az autólopás egyre kockázatosabb bűncselekmény a biztonsági rendszerek és a nyomon követhetőség fejlődése miatt, szinte elenyésző számú eset történik hazánkban, mint például ahogyan 90-es években virágzott ez az "iparág". A 2024-es évben Budapesten történt a legtöbb autólopás (118 db) míg a második helyet elfoglaló Gyöngyösön tizedannyi, 12 lopott autóról érkezett bejelentés a rendőrségre. Megyei jogú városok között Győr foglalja el az összetett harmadik helyet. Érdekesség, két évvel ezelőtt még Dunaújváros is fent volt a listán, 6 lopással. A bűnözök célja egy ilyen bűncselekmény elkövetésekor nem feltétlenül a gépjármű lábon történő eladása, hanem annak alkatrészeinek az értékesítése, és mivel több olyan népszerű ,idősebb gépjármű van ma forgalomban amelynek az idő előrehaladtával egyre nehezebbé válik az alkatrész ellátása, így leginkább azokra a típusokra mennek rá a tolvajok, aminek a darabjait gyorsan szét tudják kapni és hamar vevőt találnak a gépjármű lopott értékeire.

Az Opel B Corsa igen kedvelt a tolvajok körében, mivel egyre nehezebb alkatrészt szerezni hozzá. Így könnyen lopott autó válhat belőle.

Fotó: police.hu

Az Opel a listavezető a lopott autók listáján

A legtöbbet ellopott autók listáján a 2023-as évhez képest az első öt helyezettnél mindegyik esetben nőtt a lopások száma. Az első helyen az Opel foglalja el, amely igen megszokott típus a magyar utcaképben. A tavalyi év során 71 darabot loptak el 20-al többet, mint 2023-ban. Nemrégiben írtunk a Csór határában, alkatrészeitől megfosztott Opel Astráról, amely ugyan nem volt lopott, mégis megmutatja azt a jelenséget, mi vár egy autóra ha ellopják. Szinte minden értékétől megfosztották a tolvajok, holott egy éve még eredetiség vizsgán szerepelt a gépjármű. Második helyen a Suzuki áll, amelyből másfélszer annyit tulajdonítottak el, mint két évvel ezelőtt. A Fordok is igen kapósak a tolvajok körében, tavaly 47-et lovasítottak meg belőle. A dobogóról a Volkswagen csúszott le elsőként 38 bejelentéssel, és az ötödik helyen találjuk az első prémium gyártót, a Mercedes-Benz-t 35 esettel.

Hogyan lehet védekezni a tolvajok ellen?

Elsőként a legtanácsosabb az, hogy ne egy elhagyatott helyen parkoljuk le szeretett gépjárművünket. A jól megvilágított, forgalmas helyeken parkolt autóknak kisebb az esély arra, hogy valaki nyom nélkül eltüntesse. Továbbá érdemes lehet felszereltetni GPS jeladót, vagy bármilyen hasonló elektromos biztonsági berendezést.