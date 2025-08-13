1 órája
Lőfegyver végzett a szép leánnyal
Hányszor hallottuk a bölcs tanácsot, „a kapanyél is elsülhet”, amikor fegyverrel a kezünkben hadonásztunk, azt gondolván, hogy üres. Egy ilyen eset történhetett 1885. augusztus 13-án is, legalábbis erről írt aznap a Székesfehérvár és Vidéke, az Egy szép leány szomorú vége című cikkben.
„Megdöbbentő szerencsétlenségről értesítik lapunkat a szomszédos, Tolna megyei, Úzd községből. Egy még egészen ki sem nyílt bimbót, egy 17 éves gyönyörű szép leányt, Tolna megye szépeinek egyikét a véletlen könnyelműség megfosztotta életétől. Hermann Károly úzdi földbirtokos, testvérének két tanuló fiát kivitte magához a pusztára, a szünidő tartamára. E hó 7-én az egyik, 15 éves fiú egy töltött fegyverrel babrálni kezdett, az elsült s Hermann Károlynak 17 éves Emília nevű lánya halálosan találva rogyott össze. Temetése e hó 9-ikén a környék előkelő birtokosainak osztatlan részvéte mellett ment végbe.”
Az ezüst volt a gyenge pontja
Egy elfogott tolvajról írt a Székesfehérvár és Vidéke ezen a napon., 1885-ben. Nagy valószínűséggel nem volt Gusztáv sem vámpír, sem vérfarkas, mégis az ezüst volt a gyenge pontja.
„Veszélyes tolvajt fogott el rendőrségünk tegnapelőtt, Tóth Gusztáv, egri illetőségű kosaras legény személyében. Nevezett jó madár különféle ürügyek alatt behatolt a magánlakásokba s ami keze ügyébe esett, ellopta. Az utóbbi napokban Pálffy Károly, Mocsonoky József ügyvédektől s Herczegh kisasszonytól lopott órákat s ezüst kanalakat, Az elfogott töredelmesen bevallotta tetteit a rendőrkapitánynak. Ma délután átkísérik a királyi ügyészséghez.
A bajban is összetartottak
Egy nehéz sorsú testvérpár kálváriájáról írt a Székesfehérvár és vidéke 1895. augusztus 13-án, a „Keservesen nevelt engem…” című cikkben
Dalolhatja magában Einhirn Ferencz 14-15 éves kőműves tanoncz, ki Kern Péternek a gyámfia. A fiu kikapós hajlamánál fogva sok kellemetlenséget szerzett gyámszüleinek és sokszor kellemetlen pillanatokat szerzett nekik csupa háládatosságból. Hogy egy kis pénzmagra tehessen szert, ki-kinyitogatta gyámatyja íróasztalának fiókját s onnan először ötven forintot, azután többször kisebb nagyobb összegeket elcsent. Az elcsent pénzt átadta testvérének Ilonának s azután úgy kettesbe elköltögették. A napokban megint olcsón akart pénzhez jutni, s már egy ezüst forint a markában pihent, mikor a gyámanyja belépett s a fiút tetten kapta. A megrettent tolvajcsemete ijedten vallotta be bűnét, valamint azt is, hogy már hosszabb idő óta károsítja gyámatyját. Most aztán Kern
is bizonyossá lett arról, hogy gyanúja, melyet a pénzek gyakori eltűnése miatt családja iránt táplált, teljesen alaptalan volt és egy gyanún kívül álló egyén tüntette el időközönként kisebb-nagyobb summa pénzt íróasztalából. A hűtlen gyámfiút és a hozzá teljesen méltó nőtestvérét egyelőre a rendőrség vette pártfogása alá.
Megmarta a kisfiút a katona kutyája
Kiégetett kutyaharapásról, és veszett vérebekről írt a Székesfehérvár és Vidéke című lap 1895. Augusztus 13-án.
„A kánikulai napokban, mely az ebekre főleg nagy veszedelemmel jár a veszedtség miatt, nem lehet csudálni, hogy Weisz Vilmosnál nagy ijedelmet okozott egy jókora dög harapdálózása. A napokban ugyanis neje Elemér nevű 13-14 éves fiával elment a Kigyó-utcza 5. szám alatti házba lakást nézni. Mikor bementek az udvarra az ép ott lakó katonatiszt kutyája rávicsorgott a fiúra s egy hatalmas fogcsattogással a bal karját megharapta. A sebet dr. Gerber Károly gyakorló orvos égette ki, az ebet pedig hivatalosan megvizsgálták s miután veszedtség jelei nem mutatkoztak egyelőre elrendelte a hatóság, hogy a harapós eb megkötve tartassék.”
Szabadon értelmezhető nyitvatartás
Sietve mehetett talán nyaralni a zöldséges bolt tulajdonosa, vagy beszerzés közben összejött egy barna legénnyel az alföldön, ki tudja, mindenesetre bezárta a boltot, de már nem volt ideje kiírni, hogy meddig. Az 1985. augusztus 13-án íródott, Fejér Megyei Hírlapban megjelent cikk ezeket a lehetőségeket boncolgatja.
„A zöldséges bolt ajtaján feltűnő a felirat: Augusztus 1-től szabadság miatt zárva. Korrekt, kedves figyelmesség, a tulajdonos részéről, hogy közli vásárlóival, ettől és ettől zárva tart, szabadságon van. Pár nap múlva ismét arra járok. A felirat ugyanaz. Egy hét múlva, és két hét elteltével sem változik. Igen, most már teljesen bizonyos lehetek benne, hogy augusztus elsejétől szabadság miatt zárva tart az üzlet. Sok értékes információt hordoz ez a pár szó, szinte mindent meg lehet tudni belőle. Csak egyvalamit nem. Tulajdonképpen meddig is lesz zárva a bolt?...