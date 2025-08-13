Lőfegyver végzett a szép leánnyal

Hányszor hallottuk a bölcs tanácsot, „a kapanyél is elsülhet”, amikor fegyverrel a kezünkben hadonásztunk, azt gondolván, hogy üres. Egy ilyen eset történhetett 1885. augusztus 13-án is, legalábbis erről írt aznap a Székesfehérvár és Vidéke, az Egy szép leány szomorú vége című cikkben.

„Megdöbbentő szerencsétlenségről értesítik lapunkat a szomszédos, Tolna megyei, Úzd községből. Egy még egészen ki sem nyílt bimbót, egy 17 éves gyönyörű szép leányt, Tolna megye szépeinek egyikét a véletlen könnyelműség megfosztotta életétől. Hermann Károly úzdi földbirtokos, testvérének két tanuló fiát kivitte magához a pusztára, a szünidő tartamára. E hó 7-én az egyik, 15 éves fiú egy töltött fegyverrel babrálni kezdett, az elsült s Hermann Károlynak 17 éves Emília nevű lánya halálosan találva rogyott össze. Temetése e hó 9-ikén a környék előkelő birtokosainak osztatlan részvéte mellett ment végbe.”

Az ezüst volt a gyenge pontja

Egy elfogott tolvajról írt a Székesfehérvár és Vidéke ezen a napon., 1885-ben. Nagy valószínűséggel nem volt Gusztáv sem vámpír, sem vérfarkas, mégis az ezüst volt a gyenge pontja.

„Veszélyes tolvajt fogott el rendőrségünk tegnapelőtt, Tóth Gusztáv, egri illetőségű kosaras legény személyében. Nevezett jó madár különféle ürügyek alatt behatolt a magánlakásokba s ami keze ügyébe esett, ellopta. Az utóbbi napokban Pálffy Károly, Mocsonoky József ügyvédektől s Herczegh kisasszonytól lopott órákat s ezüst kanalakat, Az elfogott töredelmesen bevallotta tetteit a rendőrkapitánynak. Ma délután átkísérik a királyi ügyészséghez.

A bajban is összetartottak

Egy nehéz sorsú testvérpár kálváriájáról írt a Székesfehérvár és vidéke 1895. augusztus 13-án, a „Keservesen nevelt engem…” című cikkben

Dalolhatja magában Einhirn Ferencz 14-15 éves kőműves tanoncz, ki Kern Péternek a gyámfia. A fiu kikapós hajlamánál fogva sok kellemetlenséget szerzett gyámszüleinek és sokszor kellemetlen pillanatokat szerzett nekik csupa háládatosságból. Hogy egy kis pénzmagra tehessen szert, ki-kinyitogatta gyámatyja íróasztalának fiókját s onnan először ötven forintot, azután többször kisebb nagyobb összegeket elcsent. Az elcsent pénzt átadta testvérének Ilonának s azután úgy kettesbe elköltögették. A napokban megint olcsón akart pénzhez jutni, s már egy ezüst forint a markában pihent, mikor a gyámanyja belépett s a fiút tetten kapta. A megrettent tolvajcsemete ijedten vallotta be bűnét, valamint azt is, hogy már hosszabb idő óta károsítja gyámatyját. Most aztán Kern