12 órája

Locsolókannák segítik a sírok gondozását Velencén

Hat locsolókannát helyeztek ki a velencei temető különböző pontjaira, hogy a sírok gondozása mindenki számára egyszerűbb legyen – adta hírül az önkormányzat.

Feol.hu

A velencei önkormányzat Facebook-oldalán tette közzé a hírt, miszerint a hétvégén az egyik képviselő és családja felajánlásként locsolókannákat helyezett el a temetőben. „Önkormányzatunk egyik képviselője és családja felajánlásként a hétvégén locsolókannákat helyezett el a temetőben, hogy a sírok gondozását mindannyiunk számára könnyebbé tegye” – olvasható a bejegyzésben.

A kannák megtalálhatók a katolikus rész nyomós kútjánál, a katolikus rész tekerős kútjánál, valamint a református rész tekerős kútjánál. Összesen hat darab került kihelyezésre, így a látogatóknak nem szükséges saját eszközt magukkal vinniük. Mindezzel együtt az önkormányzat arra is kéri a lakosokat, hogy óvják a felajánlott kannákat, és használat után mindig helyezzék vissza a kijelölt helyre, „hogy mindannyiunk hasznára lehessenek a jövőben is”. 

 

