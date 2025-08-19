Gyógynövény-feldolgozás a gyakorlatban

Az „Ingyenes előadások az ENTZ-ben” programsorozat részeként augusztus 27-én, 16 és 20 óra között Lencsés Rita gyógynövény szakember tart előadást Velencén, a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikumban. A program középpontjában a gyűjtött és termesztett gyógynövények feldolgozása áll, a résztvevők megtudhatják, hogyan lehet ezeket terápiás céllal felhasználni, mik az ellenjavallatok, és milyen szabályokat kell betartani a biztonságos gyűjtés során. Az est végén gyógynövényes kóstolóval várják a közönséget, így a hallgatók a gyakorlatban is megtapasztalhatják a különböző készítmények hatását és ízvilágát.

Lencsés Rita

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap / Illusztráció

Az előadás ingyenesen látogatható, azonban a részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. A szervezők kérik, hogy a gazdák hozzák magukkal mezőgazdasági ügyfél-azonosítójukat, céges adószámukat vagy őstermelői igazolványukat. További információ és jelentkezés a 06-70-779-7398 telefonszámon vagy az [email protected] e-mail címen lehetséges. Az ENTZ előadássorozata elsősorban a gazdáknak, családtagjaiknak és az agráriumban dolgozóknak szól, de minden természetkedvelő számára értékes tudást kínál a gyógynövények világáról.