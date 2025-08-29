A Királyi Napok önkénteseinek mondtak köszönetet

Az ünnepség kezdetén Cser-Palkovics András beszédében a pénteki napon elbúcsúztatott Látrányi Viktória újságíróra emlékezett. Ahogy az elhangzott, Vikit sokan ismerték és szerették Fehérváron és épp akkor ment el, amikor ismét megvalósult az a programsorozat, amelyért ő oly sokat tett az elmúlt években.

Látrányi Viktória újságíróra emlékeztek a Királyi Napok önkénteseinek köszöntésekor is.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Látrányi Viktória emléke előtt tisztelegtek az idei Királyi Napok

– Ma kísértük utolsó újára Látrányi Viktóriát, akit ebben a városban nagyon sokan ismertek és szerettek. Viki a Királyi Napok első napjaiban ment el, de a programsorozat beharangozó beszélgetését még megtartotta. Látszott, hogy már nincs jól, de óriási akaraterővel végigcsinálta. Aztán jöttek a szomorú hírek, előbb, hogy bekerült a kórházba, majd arról, hogy elhunyt. Hívő emberként hiszek az isteni gondviselésben, abban, hogy e szomorú pillanat épp a Királyi Napok alatt történt, a rendezvénysorozat alatt, amiért Viki maga is rengeteget dolgozott. Megdolgozott a város szeretetéért, a történelmi múltjának büszke felvállalásáért és kulturális értékeinek megismertetéséért. Úgy éreztem az ő emléke előtt tisztelegtünk azzal, hogy az idei Királyi Napok különlegessé sikerültek – fogalmazott a városvezető, majd röviden összegezte a másfél hetes rendezvényt és megköszönte a több tucat önkéntes munkáját.