augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

17°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hála

22 órája

A Királyi Napok önkénteseinek mondtak köszönetet

Címkék#Királyi Napok#köszöntés#önkéntes

Juhász Zsófia, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ részéről Juhász Zsófia, míg a város részéről Cser-Palkovics András polgármester mondott köszönetet a Királyi Napok önkénteseinek a péntek esti ünnepségen.

Déri Brenda

Az ünnepség kezdetén Cser-Palkovics András beszédében a pénteki napon elbúcsúztatott Látrányi Viktória újságíróra emlékezett. Ahogy az elhangzott, Vikit sokan ismerték és szerették Fehérváron és épp akkor ment el, amikor ismét megvalósult az a programsorozat, amelyért ő oly sokat tett az elmúlt években. 

Látrányi Viktória
Látrányi Viktória újságíróra emlékeztek a Királyi Napok önkénteseinek köszöntésekor is.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Látrányi Viktória emléke előtt tisztelegtek az idei Királyi Napok

– Ma kísértük utolsó újára Látrányi Viktóriát, akit ebben a városban nagyon sokan ismertek és szerettek. Viki a Királyi Napok első napjaiban ment el, de a programsorozat beharangozó beszélgetését még megtartotta. Látszott, hogy már nincs jól, de óriási akaraterővel végigcsinálta. Aztán jöttek a szomorú hírek, előbb, hogy bekerült a kórházba, majd arról, hogy elhunyt. Hívő emberként hiszek az isteni gondviselésben, abban, hogy e szomorú pillanat épp a Királyi Napok alatt történt, a rendezvénysorozat alatt, amiért Viki maga is rengeteget dolgozott. Megdolgozott a város szeretetéért, a történelmi múltjának büszke felvállalásáért és kulturális értékeinek megismertetéséért. Úgy éreztem az ő emléke előtt tisztelegtünk azzal, hogy az idei Királyi Napok különlegessé sikerültek – fogalmazott a városvezető, majd röviden összegezte a másfél hetes rendezvényt és megköszönte a több tucat önkéntes munkáját.

A Királyi Napok önkénteseinek mondtak köszönetet

Fotók: Fehér Gábor - FMH

Juhász Zsófia ezt követően ismertette, hogy kiket díjaznak oklevéllel. 

  • Emberfeletti munkája elismeréseként oklevelet vehetett át a technikáért felelős „A művészet és a kultúra szolgálatában” csapat. 
  • Önkéntes munkája elismeréseként Németh Adelina is oklevelet kapott. 
  • Ugyancsak önkéntes munkájukért vehette át az elismerő okiratot Andrássy Réka, a Szárazréti Nyugdíjasklub és az Öreghegyi Nyugdíjasklub. 
  • A fentieken túl külön mondtak köszönetet Venczel Lénának és Csúri Zsófiának, akik kellő lazasággal és eltökéltséggel segítették a szervezők munkáját. 


A köszönetnyilvánító ünnepség végén egy perces néma csenddel emlékeztek Fehérvár nemrégiben elhunytjairól: Látrányi Viktóriáról és Kovács Györgyről. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu