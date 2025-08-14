Látrányi Vikivel a Balkánon, húsz évvel ezelőtt

Látrányi Viktóriával először akkoriban találkoztam, amikor a hírlapírókat és a riportereket még nem digitális tartalomkészítőnek hívták. Több témakörben mutatkozott megegyezőnek az érdeklődésünk, ilyen volt például a segélyszervezeti, humanitárius munka, vagy éppen a régészet. Sokban hasonlított hozzám, aki imádtam együtt lenni Fülöp Gyulával és Siklósi Gyulával, vagy később Kulcsár Misivel, egészen hosszú időutazásokat tettünk meg együtt a magyar múlt vérzivataros eseményeit húzva ki az emlékezet és a történelem mocsarából. Aztán jött a legendás Seuso kincsek hazatérésének időszaka: a tudósítások mellett előzményként Nádorfi Gabriellával szerveztem előadásokat a Szent István Király Múzeumban, melyeket aztán Látrányi Viki folytatott hozzám képest jóval nagyobb lelkesedéssel és küldetéstudattal.

Látrányi Viki

Forrás: ÖKK

Legemlékezetesebb közös riportunk valamikor a kétezres évek elején a Balkánra vezetett minket. Amikor Sági István operatőrrel, a Fehérvár Televízió jelenlegi műszaki vezetőjével Viki eldöntötte, hogy forgatnának a háborús helyszínen, nekem is szóltak, hívtak, utazzak velük. Logikus elhatározás volt, hiszen én addigra már bejártam a délszláv harcok hadszíntereit Kelet-Szlavóniától Szarajevóig, és viszonylagos tekintélyt szereztem magamnak a különleges tudósítói területen. Tudtam, mennyire véletlenszerűen és kiszámíthatatlanul jöhet a baj egy-egy ilyen veszélyes kirándulás alkalmával, a rutinom néhány százalékkal csökkenthette a kockázatot.

Hanyatt feküdtünk egy kékre festett konténerben és a tetőn doboló esőcseppeket hallgattuk. Bent rekedt egy ciklon Koszovó hegyei között, amely nem tudott kijutni onnan, csakúgy, mint mi sem. A gond azzal volt, hogy Szolnokról katonai géppel repültünk Pristinába, de autóval, szárazföldi úton akartunk hazajutni. Mondták a katonák, hogy ezzel hiába próbálkozunk, de nem hittünk nekik. A megbeszéltek szerint fel is vett minket Szenczy Sándor barátom az általa Velencén alapított segélyszervezet kisbuszával a bázis bejáratánál. Vele próbáltunk visszatérni Magyarországra, ám mivel az útlevelünkből hiányzott a belépő pecsét, a szerbek szerint illegálisan érkeztünk a tartományba: a maguk szempontjából persze teljesen igazuk volt. Több átkelőhelyről is ingerülten elküldtek minket, mire feladtuk a kísérletezést és visszakönyörögtük magunkat a magyar bázisra, ahol egy hét laktanyaélet várt ránk.