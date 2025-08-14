1 órája
Látrányi Vikivel a Balkánon, húsz évvel ezelőtt
Sok hivatásnál és szakmában lenni szokott, hogy akik egy adott területen és közösségben hosszabb ideig ugyanazt csinálják, idővel szinte családtagként dolgoznak együtt. Így van ez a televíziózás és az újságírás területén is, de a mai viszonyokhoz képest még inkább így történt ez évtizedekkel korábban.
Látrányi Viktóriával először akkoriban találkoztam, amikor a hírlapírókat és a riportereket még nem digitális tartalomkészítőnek hívták. Több témakörben mutatkozott megegyezőnek az érdeklődésünk, ilyen volt például a segélyszervezeti, humanitárius munka, vagy éppen a régészet. Sokban hasonlított hozzám, aki imádtam együtt lenni Fülöp Gyulával és Siklósi Gyulával, vagy később Kulcsár Misivel, egészen hosszú időutazásokat tettünk meg együtt a magyar múlt vérzivataros eseményeit húzva ki az emlékezet és a történelem mocsarából. Aztán jött a legendás Seuso kincsek hazatérésének időszaka: a tudósítások mellett előzményként Nádorfi Gabriellával szerveztem előadásokat a Szent István Király Múzeumban, melyeket aztán Látrányi Viki folytatott hozzám képest jóval nagyobb lelkesedéssel és küldetéstudattal.
Legemlékezetesebb közös riportunk valamikor a kétezres évek elején a Balkánra vezetett minket. Amikor Sági István operatőrrel, a Fehérvár Televízió jelenlegi műszaki vezetőjével Viki eldöntötte, hogy forgatnának a háborús helyszínen, nekem is szóltak, hívtak, utazzak velük. Logikus elhatározás volt, hiszen én addigra már bejártam a délszláv harcok hadszíntereit Kelet-Szlavóniától Szarajevóig, és viszonylagos tekintélyt szereztem magamnak a különleges tudósítói területen. Tudtam, mennyire véletlenszerűen és kiszámíthatatlanul jöhet a baj egy-egy ilyen veszélyes kirándulás alkalmával, a rutinom néhány százalékkal csökkenthette a kockázatot.
Hanyatt feküdtünk egy kékre festett konténerben és a tetőn doboló esőcseppeket hallgattuk. Bent rekedt egy ciklon Koszovó hegyei között, amely nem tudott kijutni onnan, csakúgy, mint mi sem. A gond azzal volt, hogy Szolnokról katonai géppel repültünk Pristinába, de autóval, szárazföldi úton akartunk hazajutni. Mondták a katonák, hogy ezzel hiába próbálkozunk, de nem hittünk nekik. A megbeszéltek szerint fel is vett minket Szenczy Sándor barátom az általa Velencén alapított segélyszervezet kisbuszával a bázis bejáratánál. Vele próbáltunk visszatérni Magyarországra, ám mivel az útlevelünkből hiányzott a belépő pecsét, a szerbek szerint illegálisan érkeztünk a tartományba: a maguk szempontjából persze teljesen igazuk volt. Több átkelőhelyről is ingerülten elküldtek minket, mire feladtuk a kísérletezést és visszakönyörögtük magunkat a magyar bázisra, ahol egy hét laktanyaélet várt ránk.
Elhunyt Látrányi Viktória, a Fehérvár Médiacentrum vezető munkatársa
Az mentett meg minket, hogy felhívtam Paksi János pákozdi barátomat, aki néhány nap múlva vállalta, hogy plusz teherként felvesz minket a fedélzetre és sikeresen evakuált minket egy AN-26-os katonai szállító repülőgéppel. Soha nem felejtem el a megkönnyebbülést, amikor a légcsavarok beleharaptak a levegőbe. A zúgás állandósult odafent és békés, szótlan magányba kényszerített minket és a hazafelé tartó, szabadságos katonákat. Hátunkat a gép oldalának döntve, lábunkat málhazsákon nyugtatva ültünk Vikivel és Pistával, miközben a légörvények között gondolatban már a riportot fogalmaztuk.
Mivel a segélyszervezet kisbuszában maradt a pulóverem, Viki később kárpótlásul és a koszovói napok emlékére vett nekem egy inget. Húsz év elteltével is rendszeresen hordom, az egyik kedvenc darabom lett: éppen olyan szürke, mint a katonai gép festése volt annak idején. Biztosan Vikire gondolok majd mindig ezután is, ha kinyitom a szekrényajtót és sorra kerül a tőle kapott ing egy-egy reggelen. Ugyancsak szomorú emlék, de Szenczy Sándortól is van egy ingem, mert mielőtt meghalt volna, hazaküldte nekem az egyik sajátját Amerikából.
Sándor egy évvel idősebb, Viki azonban sokkal fiatalabb volt nálam, ám az egykori koszovói csapat most mégis, ismét tovább szakadt és fogyatkozott. Miközben fáj mindkettejük hiánya, reményt ad a tudat, hogy nemsokára ismét találkozhatunk, és akkor felidézhetjük a Balkánon eltöltött napokat. Újra megírhatjuk a riportot, és ha egyszer, valamikor Pista csatlakozik hozzánk, ismét leforgathatjuk hozzá a filmet is. Fogadok, hogy sokkal jobb lesz majd, mint az eredeti.