Így válassz laptopot egyetemre, mutatjuk a legjobb opciókat

Több ezer diák kezdi meg tanulmányait szeptembertől a középiskola helyett már az egyetemen. Az új környezetben elengedhetetlen, hogy laptopot használjunk, a különböző beadandók, prezentációk elkészítése miatt, de vannak olyan szakok, ahol különböző programok segítségével kell dolgozni. Most megmutatjuk mi alapján válasszuk ki a megfelelő gépet a tanulmányainkhoz.

A laptop nagy segítség lehet, de nem mindegy milyen!

Fotó: Shutterstock

Így válassz laptopot az egyetemre

Hordozhatóság és kijelző

A laptop legnagyobb előnye, hogy hordozható, azonban így is érdemes arra figyelni, hogy megfelelő méretű legyen a kijelző. Erre a 13-14 hüvelykes kijelző a legjobb kompromisszum, amely elég nagy, de így sem jelent problémát a hordozhatóság. Fontos kiemelni, hogyha sokat jegyzetelsz és olvasol, akkor érdemes Full HD vagy jobb felbontású kijelzővel rendelkező készüléket vásárolni, bár ezt a ma árult gépek javarésze már biztosítja.

Akkumulátoridő

Elengedhetetlen, hogy a laptopunk jó üzemidővel rendelkezzen, hiszen az egyetemen oktatás közben valószínűleg nem lesz esélyünk áramforrásra kötni a készüléket. Emiatt érdemes arra figyelni, hogy legalább 7-8 órát bírjon egy töltéssel a gép, így nem kell konnektort vadázni a campuson. Az ultrabookok általában ebben jobbak, mint a gamer vagy a vastagabb laptopok.

Teljesítmény

Bár ahhoz, hogy megírjunk egy jegyzetet óra közben, vagy egy beadandót otthon nem kell nagy teljesítmény, így is érdemes figyelni arra, hogy felkészüljünk minden eshetőségre. Emiatt legalább Intel I5 vagy Ryzen 5 processzorral szerelt készüléket érdemes vásárolni, persze lehet ennél jobb, újabb generációsat is, de nem biztos, hogy szükségünk lesz erre. Érdemes arra is odafigyelni, hogy a gép legalább 8 GB RAM-mal rendelkezzen, de a mai világban szerencsésebb, ha ennek a duplája, legalább 16 GB van. Zárásként ehhez a részhez pedig a háttértár mérete sem mindegy, a legjobb az, ha 256 GB-os SSD van a laptopunkban, de inkább 512-esre vadásszunk. Fontos, hogy az SSD jóval gyorsabb, mint a HDD, így rengeteg idegeskedéstől kímélhetjük meg magunkat

Billentyűzet és kényelem

Mivel sokat fogunk írni az egyetemen – akár az órán való jegyzetelés, akár az otthoni beadandó írás során –, így nem mindegy, hogy a készülékünk milyen billentyűzettel rendelkezik, legalább annyira fontos ez, mint a teljesítmény. Fontos a kényelmes billentyűzet és a jó trackpad, hiszen nem lesz mindig lehetőségünk egeret használni. Emellett ha este is használnánk akkor érdemes olyan laptopot vásárolni, amelynek a billentyűzete rendelkezik háttérvilágítással.

Csatlakozók és extrák

Talán a legfontosabb, hogy a hordozhatóság miatt érdemes olyan készüléket vásárolni, amely max 1,2-1,5 kg, hiszen napközben csak magunknak okozunk problémát, ha ennél nehezebb a laptop. Nem hátrány, ha van egy jó minőségű webkamera és mikrofon is a gépben, hiszen lehet arra is példa, hogy egy órát online tartanak meg, de a csatlakozók száma sem elengedhetetlen, fontos, hogy legyen legalább 3-4 USB-port, a prezentációk miatt pedig a HDMI vagy az USB-C kimenet is elmaradhatatlan.