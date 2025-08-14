augusztus 14., csütörtök

Lakossági fórum

6 órája

Feszült hangulat Mezőfalván – több százan tiltakoztak a fermentlé bűze ellen

Címkék#Varga Gábor#fermentlé#lakossági fórum

Több mint háromszáz ember gyűlt össze augusztus 13-án Mezőfalván, hogy a Kiss Kálmán Művelődési Házban és annak udvarán hangot adjanak elégedetlenségüknek a települést és környékét sújtó szagterhelés miatt. A lakossági fórum forró hangulatban zajlott: a mezőfalviakhoz a szomszédos településekről is érkeztek tiltakozók.

Feol.hu

Forrtak az indulatok Mezőfalván. A lakossági fórumra a Pannonia Bio Zrt. és a Sittara Kft. képviselőit is meghívták, akik magyarázatot próbáltak adni a falut hetek óta nyomasztó bűzre, ám a hozzászólásokból hamar kiderült: a lakosok türelme elfogyott. Az elviselhetetlen szaghatás fő okaként a település határában található nyílt tározókat jelölték meg, ahol több ezer köbméter fermentlé áll.

lakossági fórum
Varga Gábor országgyűlési képviselő sürgős intézkedést ígért a helyiek védelmének érdekében a lakossági fórumon.
Fotó: Horváth László / duol.hu

Forró hangulatban zajlott a lakossági fórum

Az eseményen jelen volt Varga Gábor országgyűlési képviselő is, aki sürgős intézkedést ígért, és kijelentette: „Ennyi embernek az orra nem tévedhet!” – utalva arra, hogy a szaghatás egyértelműen meghaladja az elviselhető mértéket.

Több, mint háromszáz ember gyűlt össze a fermentlé bűze miatt meghirdetett lakossági fórumra Mezőfalván
Fotó: Horváth László / Dunaújvárosi Hírlap

A duol.hu részletes beszámolójában – ahol képgaléria és videó is elérhető – olvasható, hogy a fórumon több lakos egészségkárosodás veszélyére figyelmeztetett, sőt, volt aki állampolgári engedetlenségi akciót is kilátásba helyezett, ha nem születik gyors megoldás.

