Építkezés

1 órája

Új lakópark épül Székesfehérváron

Hamarosan egy új lakópark várja újdonsült lakóit Székesfehérváron. A City II. névre keresztelt beruházás a Jancsár közben kapott helyet, s a tervek szerint 2026-ban már át is adják a 26 darab ingatlant magába foglaló lakóparkot. Az épületegyüttes új színfolt lehet majd a fehérvári ingatlanpiacon, ugyanakkor a lakásvásárlás előtt állóknak mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk.

Feol.hu
Új lakópark épül Székesfehérváron

Forrás: Oc.hu

Prémium otthonok a belvárosban – hirdeti a Portép Kft. új projektjét egy ingatlanközvetítő oldal. A székesfehérvári Jancsár közben épülő City II. lakópark 2026-ra készülhet el, így a lakásvásárlás előtt állóknak is érdemes lehet vele számolniuk. Igaz, nem éppen az olcsó kategóriát jelentő lakásokról beszélünk. Az 64 és 84 négyzetméter közötti lakások induló ára 77,9 millió forint. Na de nézzük, mit is kaphatunk ezért az összegért!

Lakásvásárlás Székesfehérváron: új lakópark épül
A City II. látványterve. Nem lesz olcsó a lakásvásárlás
Forrás: Otthon Centrum

Nem lesz olcsó a lakásvásárlás a Jancsár közben

Bár a Jancsár köz csak autóval mondható a belvároshoz közeli résznek, ennek ellenére igencsak magas árat kérnek az új lakópark lakásaiért. A lakások ára 77,9 millió forinttól indul, a legdrágább ingatlan 121,2 millió forint lesz a City II. lakóparkban. Ezért az összegért a lakáshoz jár parkolóhely a felszíni parkolóban, valamint légkondi is, ugyanakkor konyhabútort nem tartalmaz az ár. Ezt már a leendő tulajdonsora bízzák, akinek lehetősége van kiválasztani az ízlésének megfelelő beltéri ajtót is, vagy éppen eldönteni azt, kér-e az ablakokra redőnyt vagy szúnyoghálót.

A látványterv szerint egyébként háromszintes épületről van szó, amely alapterületében sem szerény: elegendő csak utánaszámolni, hogy mekkora helyet foglal 23 darab 64-84 négyzetméter közötti lakás, nem beszélve a folyosókról, lépcsőházakról. Az ingatlanközvetítő oldal szerint az átadás dátuma 2026. augusztus.

 

 

