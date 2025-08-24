Új lakópark épül Székesfehérváron

Prémium otthonok a belvárosban – hirdeti a Portép Kft. új projektjét egy ingatlanközvetítő oldal. A székesfehérvári Jancsár közben épülő City II. lakópark 2026-ra készülhet el, így a lakásvásárlás előtt állóknak is érdemes lehet vele számolniuk. Igaz, nem éppen az olcsó kategóriát jelentő lakásokról beszélünk. Az 64 és 84 négyzetméter közötti lakások induló ára 77,9 millió forint. Na de nézzük, mit is kaphatunk ezért az összegért!

A City II. látványterve. Nem lesz olcsó a lakásvásárlás

Forrás: Otthon Centrum

Nem lesz olcsó a lakásvásárlás a Jancsár közben

Bár a Jancsár köz csak autóval mondható a belvároshoz közeli résznek, ennek ellenére igencsak magas árat kérnek az új lakópark lakásaiért. A lakások ára 77,9 millió forinttól indul, a legdrágább ingatlan 121,2 millió forint lesz a City II. lakóparkban. Ezért az összegért a lakáshoz jár parkolóhely a felszíni parkolóban, valamint légkondi is, ugyanakkor konyhabútort nem tartalmaz az ár. Ezt már a leendő tulajdonsora bízzák, akinek lehetősége van kiválasztani az ízlésének megfelelő beltéri ajtót is, vagy éppen eldönteni azt, kér-e az ablakokra redőnyt vagy szúnyoghálót.

A látványterv szerint egyébként háromszintes épületről van szó, amely alapterületében sem szerény: elegendő csak utánaszámolni, hogy mekkora helyet foglal 23 darab 64-84 négyzetméter közötti lakás, nem beszélve a folyosókról, lépcsőházakról. Az ingatlanközvetítő oldal szerint az átadás dátuma 2026. augusztus.