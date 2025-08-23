augusztus 23., szombat

Bence névnap

21°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

1 órája

Mennyire ismered a magyar lófajtákat?

Címkék#feladvány#lófajta#kvíz

„Lovas nemzet a magyar” – tartja a mondás. Kvízünkben most próbára teheted te is a tudásod. Mennyire ismered a hazai lófajtákat?

Feol.hu

A kérdéseken keresztül most felfedezheted a hazai lófajták érdekességeit, és teszteld játékosan a tudásodat. Kvízünkből kiderül, mennyire ismered a magyar lovak történetét, színét és felhasználási módjait.

Kvízünkből kiderül mennyire ismered a hazai lófajtákat
Kvízünkből kiderül mennyire ismered a hazai lófajtákat
Forrás: Békés megyei értéktár

Te mennyire ismered a magyar lófajtákat? Kvízünkből most kiderül!

1.
Mire használták leginkább a magyar hidegvérű lovat?
2.
Melyik lófajtára igaz, hogy csak sárga színűek lehetnek?
3.
Melyik évtől számít hivatalosan is lófajtának a Nóniusz?
4.
Hogyan hasznosítható a muraközi ló?
5.
Általában milyen marmagasak a Shagya Arab lovak?
6.
Főként melyik sportra tenyésztették ki a Magyar Sportlovat?
7.
Milyen típusú lovakkal keresztezve tenyésztették ki a kisbéri félvért?
8.
Melyik sportban használják leginkább a lipicai lovakat?
9.
Milyen céllal tenyésztették ki a Furioso North Star lófajtát?
10.
Honnan kapta a hucul lófajta a nevét?

Ha pedig más témákban is próbára tennéd tudásod további feladványainkat ide kattintva éred el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu