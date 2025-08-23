Kvíz
1 órája
Mennyire ismered a magyar lófajtákat?
„Lovas nemzet a magyar” – tartja a mondás. Kvízünkben most próbára teheted te is a tudásod. Mennyire ismered a hazai lófajtákat?
A kérdéseken keresztül most felfedezheted a hazai lófajták érdekességeit, és teszteld játékosan a tudásodat. Kvízünkből kiderül, mennyire ismered a magyar lovak történetét, színét és felhasználási módjait.
Te mennyire ismered a magyar lófajtákat? Kvízünkből most kiderül!
1.
Mire használták leginkább a magyar hidegvérű lovat?
2.
Melyik lófajtára igaz, hogy csak sárga színűek lehetnek?
3.
Melyik évtől számít hivatalosan is lófajtának a Nóniusz?
4.
Hogyan hasznosítható a muraközi ló?
5.
Általában milyen marmagasak a Shagya Arab lovak?
6.
Főként melyik sportra tenyésztették ki a Magyar Sportlovat?
7.
Milyen típusú lovakkal keresztezve tenyésztették ki a kisbéri félvért?
8.
Melyik sportban használják leginkább a lipicai lovakat?
9.
Milyen céllal tenyésztették ki a Furioso North Star lófajtát?
10.
Honnan kapta a hucul lófajta a nevét?
Ha pedig más témákban is próbára tennéd tudásod további feladványainkat ide kattintva éred el.
