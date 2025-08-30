augusztus 30., szombat

Kutyások, macskások figyelem: Ivartalaníttatási akcióra lehet jelentkezni

Címkék#Magyar Falu Program#kutyás#védeoltás

A felelős állattartás jegyében hirdettek pályázatot Sászentmihályon és Sárpentelén az állattartóknak. A jelentkezéssel kérhető a kutya vagy macska ivartalanítása, kötelező védeoltásaik beadása és chipezésük is.

Munkatársunktól

Sárszentmihály Községi Önkormányzat idén is elindult a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Felelős állattartás elősegítése pályázaton. Kérik azokat a sárszentmihályi és sárpentelei állattartókat, akik szeretnék kutyájukat vagy macskájukat ivartalaníttatni, vagy a kötelező  oltásokat beadatni állataiknak, illetve chippel elláttatni azokat, hogy szeptember 5., péntekig ügyfélfogadási időben személyesen jelentkezzenek a polgármesteri hivatalban. 

Jelentkezni egy igénylólap kitöltésével lehet. Elnyert pályázat esetén a jelentkezőket értesítik. (Ez előreláthatólag csak jövőre várható.) További információ a [email protected] e-mail címen vagy a 22/245-005-ös telefonszámon kérhető.

