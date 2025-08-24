augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

15°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fúrt kutak

1 órája

Rejtett veszély a kertben, amire kevesen gondolnak

Címkék#kútakna#kút#fúrt kút#katasztrófavédelem#kert

Évente több alkalommal riasztják a tűzoltókat kiszáradt, vagy éppen vízzel telt kútba esett emberek és állatok mentéséhez. A legtöbb ilyen eset azonban könnyen megelőzhető néhány szabály betartásával.

Feol.hu

A katasztrófavédelemhez évente több jelzés érkezik arról, hogy állat, netán ember esett a kerti, lefedetlen fúrt kútba. Ilyenkor a legtöbb esetben csak a tűzoltók tudnak segíteni a bajba jutott kiszabadításában. Feltéve, ha időben észleli a környezet, hogy baj történt.

kút
A kút környezetét rendben kell tartani
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet arra, hogy néhány egyszerű szabály betartásával megelőzhetők az ilyen esetek. Akinek kútja van kertben, a telkén, annak kötelessége és felelőssége is gondoskodni a kút lefedéséről, rendben tartásáról. A kutat úgy kell lefedni, hogy oda csapadékvíz vagy szennyező anyagok ne juthassanak be. Amikor a kút nincs használat alatt, azt biztonságosan kell bezárni. A kút környezetét rendben kell tartani, a közelében – minimum 15  méteren belül – ne tároljunk szennyező anyagokat, szennyvizet, trágyát, növényvédő szereket, olajokat, festékeket, hulladékokat. Így nem sérülhet a vízminőség. A kút körül alakítsunk ki legalább egy méter magas talajvédő koronát, így a felszíni víz nem jut be a kútba. Ha mindezek ellenére mégis bekövetkezik valamilyen baleset, kérjük a tűzoltók segítségét a 112-es segélyhívó számon!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu