Rejtett veszély a kertben, amire kevesen gondolnak

A katasztrófavédelemhez évente több jelzés érkezik arról, hogy állat, netán ember esett a kerti, lefedetlen fúrt kútba. Ilyenkor a legtöbb esetben csak a tűzoltók tudnak segíteni a bajba jutott kiszabadításában. Feltéve, ha időben észleli a környezet, hogy baj történt.

A kút környezetét rendben kell tartani

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet arra, hogy néhány egyszerű szabály betartásával megelőzhetők az ilyen esetek. Akinek kútja van kertben, a telkén, annak kötelessége és felelőssége is gondoskodni a kút lefedéséről, rendben tartásáról. A kutat úgy kell lefedni, hogy oda csapadékvíz vagy szennyező anyagok ne juthassanak be. Amikor a kút nincs használat alatt, azt biztonságosan kell bezárni. A kút környezetét rendben kell tartani, a közelében – minimum 15 méteren belül – ne tároljunk szennyező anyagokat, szennyvizet, trágyát, növényvédő szereket, olajokat, festékeket, hulladékokat. Így nem sérülhet a vízminőség. A kút körül alakítsunk ki legalább egy méter magas talajvédő koronát, így a felszíni víz nem jut be a kútba. Ha mindezek ellenére mégis bekövetkezik valamilyen baleset, kérjük a tűzoltók segítségét a 112-es segélyhívó számon!