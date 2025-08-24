1 órája
Különleges ajándékkal érkezett Tácra Vargha Tamás (galéria)
Falunapi rendezvényére várta a helyieket Tác község önkormányzata augusztus 23-án, szombaton. Az eseményre vendégként Vargha Tamás országgyűlési képviselő is kilátogatott, aki nem érkezett üres kézzel.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Reggeltől estig tartó programok várták a táciakat szombaton, a falunapon, melyen átadásra kerültek az idei Virágos Tácért díjak, valamint egy új autó is a polgárőrség számára.
Horváth Tamás polgármester beszédében elmondta, hogy immár évtizedes hagyomány a településen a Virágos Tácért kezdeményezés, mely során minden évben jutalmazzák azokat az ingatlanokat, amelyek a legvirágosabbak és legrendezettebbek. E díjat idén is három táci ingatlantulajdonos vehette át.
Falunap Tácon – meglepetéssel!Fotók: Fehér Gábor / FMH
Vendégként jelen volt az eseményen Vargha Tamás is, aki beszédében röviden összegezte az elmúlt évek fejlesztéseit a településen, melyek a Magyar Falu Programnak köszönhetően valósulhattak meg, majd pedig átadta a legújabb sikeres pályázat eredményképpen azt az új autót, melyet ezt követően a táci polgárőrság tagjai használhatnak szolgálati gépjárműként.