augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

17°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Falunap

2 órája

Különleges ajándékkal érkezett Tácra Vargha Tamás (galéria)

Címkék#falunap#Magyar Falu Program#Vargha Tamás

Falunapi rendezvényére várta a helyieket Tác község önkormányzata augusztus 23-án, szombaton. Az eseményre vendégként Vargha Tamás országgyűlési képviselő is kilátogatott, aki nem érkezett üres kézzel.

Déri Brenda
Különleges ajándékkal érkezett Tácra Vargha Tamás (galéria)

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Reggeltől estig tartó programok várták a táciakat szombaton, a falunapon, melyen átadásra kerültek az idei Virágos Tácért díjak, valamint egy új autó is a polgárőrség számára.

A Virágos Tácért díjazottjai.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Horváth Tamás polgármester beszédében elmondta, hogy immár évtizedes hagyomány a településen a Virágos Tácért kezdeményezés, mely során minden évben jutalmazzák azokat az ingatlanokat, amelyek a legvirágosabbak és legrendezettebbek. E díjat idén is három táci ingatlantulajdonos vehette át. 

Falunap Tácon – meglepetéssel!

Fotók: Fehér Gábor / FMH

Vendégként jelen volt az eseményen Vargha Tamás is, aki beszédében röviden összegezte az elmúlt évek fejlesztéseit a településen, melyek a Magyar Falu Programnak köszönhetően valósulhattak meg, majd pedig átadta a legújabb sikeres pályázat eredményképpen azt az új autót, melyet ezt követően a táci polgárőrság tagjai használhatnak szolgálati gépjárműként. 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu