Különleges ajándékkal érkezett Tácra Vargha Tamás (galéria)

Reggeltől estig tartó programok várták a táciakat szombaton, a falunapon, melyen átadásra kerültek az idei Virágos Tácért díjak, valamint egy új autó is a polgárőrség számára.

A Virágos Tácért díjazottjai.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Horváth Tamás polgármester beszédében elmondta, hogy immár évtizedes hagyomány a településen a Virágos Tácért kezdeményezés, mely során minden évben jutalmazzák azokat az ingatlanokat, amelyek a legvirágosabbak és legrendezettebbek. E díjat idén is három táci ingatlantulajdonos vehette át.