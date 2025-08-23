1 órája
Most már biztos: Régóta várt fejlesztés valósul meg Fejérben
Régi terv látszik megvalósulni Szabadbattyánban, az önkormányzat közelebb került a Kula-torony tetőszerkezetének teljes felújításához.
Régóta terv már, hogy renoválják a Kula-torony tetejét Szabadbattyánban, ám sokáig nem voltak meg az ehhez szükséges források, de úgy tűnik hamarosan végre sor kerülhet a felújításra.
Kovács Péter polgármester többször hangsúlyozta, hogy mennyire fontosnak tartja az épület tetőszerkezetének felújítását és keresi az ehhez szükséges lehetőségeket, forrásokat. Legutóbb májusban beszélt erről a feol.hu-nak. Akkor elmondta, hogy 20 millió forintra pályázott az önkormányzat a tető teljeskörű felújítására.
Nemrég pedig megosztotta annak örömhírét is, hogy pozitív elbírálásban részesült a benyújtott pályázat és már a támogatói szerződést is megkötötték. Most a megfelelő kivitelezőt keresik, amint ez is megvan, indul a munka.