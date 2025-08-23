augusztus 23., szombat

Renoválás

2 órája

Most már biztos: Régóta várt fejlesztés valósul meg Fejérben

Címkék#Kula-torony#Szabadbattyán#felújítás

Régi terv látszik megvalósulni Szabadbattyánban, az önkormányzat közelebb került a Kula-torony tetőszerkezetének teljes felújításához.

Déri Brenda

Régóta terv már, hogy renoválják a Kula-torony tetejét Szabadbattyánban, ám sokáig nem voltak meg az ehhez szükséges források, de úgy tűnik hamarosan végre sor kerülhet a felújításra. 

kula-torony
Kula-torony Battyánban.
Forrás: SZIKM

Kovács Péter polgármester többször hangsúlyozta, hogy mennyire fontosnak tartja az épület tetőszerkezetének felújítását és keresi az ehhez szükséges lehetőségeket, forrásokat. Legutóbb májusban beszélt erről a feol.hu-nak. Akkor elmondta, hogy 20 millió forintra pályázott az önkormányzat a tető teljeskörű felújítására. 

Most már biztos: megújul a Kula-torony teteje

Nemrég pedig megosztotta annak örömhírét is, hogy pozitív elbírálásban részesült a benyújtott pályázat és már a támogatói szerződést is megkötötték. Most a megfelelő kivitelezőt keresik, amint ez is megvan, indul a munka.

 

