augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

31°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kutyák világnapja

48 perce

Erre nem számítottunk! Nem várt kutyafajta lett a legnépszerűbb eb itthon

Címkék#statisztika#kutyafajta#KSH

A kutyák világnapja alkalmából a Központi Statisztikai Hivatal közölte annak a felmérésnek az eredményét, melyből kiderül, hogy hazánkban melyek a legnépszerűbb kutyafajták.

Déri Brenda
Erre nem számítottunk! Nem várt kutyafajta lett a legnépszerűbb eb itthon

A KSH szerint ez a néhány a leggyakoribb kutyafajta itthon.

Fotó: Fehér Gábor

A múlt évben Magyarországon 878 500 kutyát tartottak nyilván. A nyilvántartásból megállapították, hogy hazánkban a leggyakoribb kutyafajta a keverék (281 500), őket követi a közkedvelt rövid lábú, nyurga testű, a tacskó 83 100 egyeddel, majd a 'rendőrkutya' német juhász 44 500-al, az apró termetű yorkshire terrier 32 400-al, a családi kedvenc labrador retriever 24 400-al, végül pedig az ugyancsak népszerű francia bulldog 24 100-al.

A KSH szerint ez a néhány a leggyakoribb kutyafajta itthon.
Fotó: Fehér Gábor

A KSH a fentiek mellett arról is készített kimutatást a múlt évre vonatkozóan, hogy melyek a legnépszerűbb magyar kutyafajták. E szerint magasan vezet a puli és a magyar vizsla, őket követi a mudi, a kuvasz és a komondor, de a pumi, a magyar agár és az erdélyi kopó is felkerült a listára.

KSH: leggyakrabban választott kutyanevek 2024-ben és az elmúlt 5 évben

De a leggyakrabban választott kutyaneveket (2024. január 1. és 2024. december 31. között született ebek) is tartalmazza a statisztika. Egy kivételével az összes szuka név.

  1. Luna
  2. Molly
  3. Bella
  4. Lili
  5. Csoki

Négy ezek közül az elmúlt 5 évben is igen népszerűnek számított. Ha az elmúlt 5 év legnépszerűbb kutyaneveit ((2020. január 1. és 2024. december 31. között született ebek) nézzük, akkor így néz ki a lista:

  1. Bella
  2. Molly
  3. Luna
  4. Lili
  5. Maci
Forrás: KSH


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu