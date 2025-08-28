Erre nem számítottunk! Nem várt kutyafajta lett a legnépszerűbb eb itthon

A múlt évben Magyarországon 878 500 kutyát tartottak nyilván. A nyilvántartásból megállapították, hogy hazánkban a leggyakoribb kutyafajta a keverék (281 500), őket követi a közkedvelt rövid lábú, nyurga testű, a tacskó 83 100 egyeddel, majd a 'rendőrkutya' német juhász 44 500-al, az apró termetű yorkshire terrier 32 400-al, a családi kedvenc labrador retriever 24 400-al, végül pedig az ugyancsak népszerű francia bulldog 24 100-al.

A KSH szerint ez a néhány a leggyakoribb kutyafajta itthon.

Fotó: Fehér Gábor

A KSH a fentiek mellett arról is készített kimutatást a múlt évre vonatkozóan, hogy melyek a legnépszerűbb magyar kutyafajták. E szerint magasan vezet a puli és a magyar vizsla, őket követi a mudi, a kuvasz és a komondor, de a pumi, a magyar agár és az erdélyi kopó is felkerült a listára.

KSH: leggyakrabban választott kutyanevek 2024-ben és az elmúlt 5 évben

De a leggyakrabban választott kutyaneveket (2024. január 1. és 2024. december 31. között született ebek) is tartalmazza a statisztika. Egy kivételével az összes szuka név.

Luna Molly Bella Lili Csoki

Négy ezek közül az elmúlt 5 évben is igen népszerűnek számított. Ha az elmúlt 5 év legnépszerűbb kutyaneveit ((2020. január 1. és 2024. december 31. között született ebek) nézzük, akkor így néz ki a lista:

Bella Molly Luna Lili Maci

Forrás: KSH



