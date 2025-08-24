augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

21°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teszt

1 órája

Ez a teszt egy igazi KRESZ-csapda: minden második sofőr elrontja

Címkék#kresz teszt#közlekedés#jobbkéz szabály

Rutinos sofőrnek gondolod magad? Ha ezt az ábrát meglátod, egyből kiderül, hogy valóban így van-e! Már első hallásra is izgalmas KRESZ feladvány, hogy mi történik egy egyenrangú kereszteződésben amikor egy mentőautó kanyarodik, és megkülönböztető fény- és hangjelzést is ad? Próbáld ki, meg tudod-e oldani helyesen ezt a KRESZ-tesztet!

Feol.hu

Ha biztos vagy a vezetési tudásodban, próbára teheted magad! A legújabb KRESZ-teszt most vár rád – de készülj fel, mert a válaszra a résztvevők fele sem tud helyesen válaszolni.

KRESZ-teszt
KRESZ-teszt: milyen sorrendben mehet az áthaladás?

Csak rutinosaknak: a KRESZ-teszt, amin minden második sofőr elbukik

A közlekedésben nem mindig egyértelmű, kié az út – még a tapasztalt sofőrök is könnyen hibáznak! A legújabb KRESZ-teszt most egy olyan szituációt mutat be, ahol egy kanyarodó mentőautó áll szemben a többi járművel: vajon kié az elsőbbség?

A zöld autó balra kanyarodna, a kék autó egyenesen halad, a motoros szintén egyenesen. A mentő szirénázik és villog, de nagy ívben kanyarodik arra az útra, ahol a motoros megy tovább. Nincs jelzés, tábla vagy lámpa, ami segítene a döntésben. Az online teszt szerint csak a válaszadók 52%-a tudta helyesen, ki mehet először!

A KRESZ-teszt helyes megfejtése a kemma.hu oldalán olvasható

Aki rutinos közlekedő, vagy most vizsgázott biztos tudta a helyes megfejtést, de aki figyelmetlen könnyen belehibázhat. A helyes megfejtést ide kattintva találod meg.

Hogy fogalmaz a KRESZ ezekről a kereszteződésekről?

Az egyenrangú kereszteződés olyan útkereszteződés, ahol nincsenek lámpák, táblák vagy felfestések, amelyek megmondanák, ki mehet előre. Ilyenkor a KRESZ a jobbkéz-szabályt alkalmazza:

  1. Elsőbbséget mindig annak kell adni, aki a jobbról érkezik. 
  2. Ha nincs senki jobbról, te haladhatsz tovább.

Ez azt jelenti, hogy mindenki azonos rangú a kereszteződésben, ezért figyelmesnek kell lenned, és a jobbkéz-szabályt követve kell áthaladni.

Fontos! Ha a kereszteződéshez közeledik egy szirénázó mentő, olyankor más szabályok érvényesek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu