Ez a teszt egy igazi KRESZ-csapda: minden második sofőr elrontja

Ha biztos vagy a vezetési tudásodban, próbára teheted magad! A legújabb KRESZ-teszt most vár rád – de készülj fel, mert a válaszra a résztvevők fele sem tud helyesen válaszolni.

KRESZ-teszt: milyen sorrendben mehet az áthaladás?

Csak rutinosaknak: a KRESZ-teszt, amin minden második sofőr elbukik

A közlekedésben nem mindig egyértelmű, kié az út – még a tapasztalt sofőrök is könnyen hibáznak! A legújabb KRESZ-teszt most egy olyan szituációt mutat be, ahol egy kanyarodó mentőautó áll szemben a többi járművel: vajon kié az elsőbbség?

A zöld autó balra kanyarodna, a kék autó egyenesen halad, a motoros szintén egyenesen. A mentő szirénázik és villog, de nagy ívben kanyarodik arra az útra, ahol a motoros megy tovább. Nincs jelzés, tábla vagy lámpa, ami segítene a döntésben. Az online teszt szerint csak a válaszadók 52%-a tudta helyesen, ki mehet először!

A KRESZ-teszt helyes megfejtése a kemma.hu oldalán olvasható

Aki rutinos közlekedő, vagy most vizsgázott biztos tudta a helyes megfejtést, de aki figyelmetlen könnyen belehibázhat. A helyes megfejtést ide kattintva találod meg.

Hogy fogalmaz a KRESZ ezekről a kereszteződésekről?

Az egyenrangú kereszteződés olyan útkereszteződés, ahol nincsenek lámpák, táblák vagy felfestések, amelyek megmondanák, ki mehet előre. Ilyenkor a KRESZ a jobbkéz-szabályt alkalmazza:

Elsőbbséget mindig annak kell adni, aki a jobbról érkezik. Ha nincs senki jobbról, te haladhatsz tovább.

Ez azt jelenti, hogy mindenki azonos rangú a kereszteződésben, ezért figyelmesnek kell lenned, és a jobbkéz-szabályt követve kell áthaladni.

Fontos! Ha a kereszteződéshez közeledik egy szirénázó mentő, olyankor más szabályok érvényesek.