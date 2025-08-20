Közösen ünnepelt a falu: Szent István öröksége és a jövő építése állt a középpontban

Az ünnepségen Dunkl Gergely polgármester a közösség erejét és az összefogás fontosságát hangsúlyozta. A település vezetője beszédében kiemelte: Sárosd is azt az örökséget viszi tovább, amely Szent István király munkájából fakad – a közösségépítést, a település szépítését és a mindennapokban egymásra való odafigyelést. „A jövő építéséhez mindannyiunk munkájára, összefogására szükség van – hiszen hit, család és nemzet azok az örök értékek, amelyekre biztonsággal támaszkodhatunk” fogalmazott.

A polgármester szegte meg az új kenyeret! Fotó: Az önkormányzat

Dunkl Gergely köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvény méltó lebonyolításához, és ünnepi gondolatait azzal zárta:

Isten áldja Sárosdot, Isten áldja Magyarországot!

Az ünnepség keretében átadták a „Sárosdért Emlékérem” kitüntetést is. Az elismerést ebben az évben Jermann Lászlóné és Virág László vehette át, akik munkájukkal és példamutatásukkal érdemelték ki a közösség háláját.

