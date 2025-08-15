Rendkívüli közgyűlést tartott Székesfehérvár képviselő-testülete

Az eseményt Cser-Palkovics András polgármester nyitotta meg, az emlékezés szavaival, majd hivatalos közgyűlés során tizennégy nyílt és négy zárt napirendi pont került terítékre. Az első előterjesztés egy új önkormányzati rendelet megalkotására irányult, amely az időskorúak lakókörnyezeti tisztaságát segítő programot hozna létre, ez a kezdeményezés különösen az egyedül élő idősek életkörülményeinek javítását célozza.

Rendkívüli közgyűlés a városháza dísztermében! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Jelentős figyelmet kapott az egészségügyi alapellátási körzetek újraszabályozása, amely hosszabb távon befolyásolhatja a város lakóinak egészségügyi ellátását. Szó esett továbbá a közösségi közlekedés fejlesztéséről és új intézkedések bevezetéséről.

Városi beruházások, gazdasági döntések a közgyűlés előtt!

A közgyűlés jóváhagyta a Nagyszombati út Budai út és Zsolnai út közötti szakaszának kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás elindítását, valamint több döntést is hozott a város vagyonkezelését, ingatlanügyeit és gazdasági társaságait érintően. A költségvetési szerveket érintő javaslatok, selejtezési eljárások és bérlőkijelölési döntések mellett számos pályázati és szerződéses kérdés is napirendre került.

Fontos kérdéske a város vezetői előtt! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Videoton ügye: megnyugtató válaszok a város részéről

A közgyűlésen természetesen szóba került a Videoton labdarúgóklub jelenlegi helyzete is. A városvezetés a klub üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekre megnyugtató válaszokat adott: dolgoznak az új tulajdonosi struktúra és a szponzori háttér biztosításán, a cél a klub stabil működésének fenntartása. A részletekről várhatóan sportszerkesztő kollégáink számolnak be a közeljövőben.