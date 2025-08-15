59 perce
Rendkívüli közgyűlést tartott Székesfehérvár képviselő-testülete
Megható megemlékezéssel kezdődött Székesfehérvár Önkormányzatának augusztus 15-i rendkívüli közgyűlése, ahol a nemrég elhunyt Látrányi Viktória újságíróra és Illyés Endréné Ötvös Máriára, vagy ahogy családja és barátai szólították Tündére, a Turizmusáért Egyesület egykori elnökére emlékeztek. A Városházán zajló ülésen emellett napirendre került több, a lakosság életét közvetlenül érintő kérdés, a helyi egészségügytől a közlekedésig és természetesen a Videoton labdarúgóklub helyzete is szóba került a közgyűlés alkalmával.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Az eseményt Cser-Palkovics András polgármester nyitotta meg, az emlékezés szavaival, majd hivatalos közgyűlés során tizennégy nyílt és négy zárt napirendi pont került terítékre. Az első előterjesztés egy új önkormányzati rendelet megalkotására irányult, amely az időskorúak lakókörnyezeti tisztaságát segítő programot hozna létre, ez a kezdeményezés különösen az egyedül élő idősek életkörülményeinek javítását célozza.
Jelentős figyelmet kapott az egészségügyi alapellátási körzetek újraszabályozása, amely hosszabb távon befolyásolhatja a város lakóinak egészségügyi ellátását. Szó esett továbbá a közösségi közlekedés fejlesztéséről és új intézkedések bevezetéséről.
Városi beruházások, gazdasági döntések a közgyűlés előtt!
A közgyűlés jóváhagyta a Nagyszombati út Budai út és Zsolnai út közötti szakaszának kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás elindítását, valamint több döntést is hozott a város vagyonkezelését, ingatlanügyeit és gazdasági társaságait érintően. A költségvetési szerveket érintő javaslatok, selejtezési eljárások és bérlőkijelölési döntések mellett számos pályázati és szerződéses kérdés is napirendre került.
A Videoton ügye: megnyugtató válaszok a város részéről
A közgyűlésen természetesen szóba került a Videoton labdarúgóklub jelenlegi helyzete is. A városvezetés a klub üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekre megnyugtató válaszokat adott: dolgoznak az új tulajdonosi struktúra és a szponzori háttér biztosításán, a cél a klub stabil működésének fenntartása. A részletekről várhatóan sportszerkesztő kollégáink számolnak be a közeljövőben.
Székesfehérvár képviselő-testülete rendkívüli közgyűlést tartottFotók: Fehér Gábor
Zárt ülés: díjak és ingatlanügyek
A közgyűlés zárt ülésén került sor többek között a „Székesfehérvár Gazdaságáért” díj odaítélésére, további önkormányzati elismerésekre, illetve ingatlanértékesítési és gazdasági társaságokat érintő üzleti döntésekre. A rendkívüli ülés eseményei azt mutatják, hogy Székesfehérvár önkormányzata a nyári időszakban is aktívan dolgozik a városi közösség előtt álló kihívások és lehetőségek kezelésén – emberi, gazdasági és infrastrukturális téren egyaránt.