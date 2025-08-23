Elhunyt Kovács György, Fejér megye kulturális életének meghatározó alakja

Elhunyt Kovács György, Székesfehérvár kulturális életének meghatározó alakja. Korábban a Szabadművelődés Háza és a Fejér Megyei Művelődési Központ igazgatója volt, majd a Fejér Megyei Civil Információs Centrum munkatársaként segítette a közösségépítést.

Kovács György a kultúra és a közösség szolgálatában állt egy életen át

Fotó forrása: Székesfehérvár.hu

Kovács György 1970-ben a székesfehérvári Váci Mihály Szakmunkásképző Iskolában dolgozott oktatóként, tanárként, majd gyakorlati oktatás vezetőként. Közben a dunaújvárosi Műszaki Főiskolán szerzett műszaki oktatói képesítést, majd 1975-ben a pécsi Tanárképző Főiskolán műszaki szakos tanári diplomát.

1975-től az új intézményként indult székesfehérvári Ifjúsági és Úttörőház igazgatója. Munkatársai segítségével változatos programokon keresztül rövid idő alatt ismertté tette az intézmény tevékenységét az egész országban.

1978-ban a szombathelyi Tanárképző Főiskolán népművelő szakon szerzett diplomát. 1979-től a Megyei Művelődési Központ igazgatója lett, 1996-tól az intézmény címzetes igazgatója. Munkássága során hagyományt teremtett a népművészet és nemzetiségi kultúra ápolása területén, megújult az amatőr művészeti mozgalom, létrejöttek a tárgyalkotó népművészet csoportjai, közösségei. Az intézmény – az országban elsőként – képzési tematikát dolgozott ki a népművészet és néptánc oktatása területén. A Művelődési Központban eltöltött évek alatt folyamatosan részt vett szakági képzésekben oktatóként – írja a Székesfehérvár.hu oldal cikke.

1982-ben Kovács György közreműködésével jött létre az Országos Népművészeti Egyesület. 1998 óta vett részt a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetségének munkájában, amelynek 2001–2004 között az elnöke volt. Az elmúlt években számtalan, a megyében működő civil szervezet létrehozásában segített.

Elképesztően gazdag szakmai múlt – részlet egy interjúból

Kovács Györggyel Sohonyai Edit készített interjút évekkel ezelőtt, amelyből egy részletet az újságíró osztott meg velünk:

„– Pályám kezdetén szakmunkásképzőben voltam szakoktató és tanár. Úgy hozta a sors, hogy 1975-ben átkerültem a frissen megnyílt Ifjúsági és Úttörő Házba, intézményvezetőként. Egy kicsit szorongtam, de nagyon jó csapat volt mellettem: Magyarits András, Tóth László, Nagyné Klárika. Az égadta világon mindent megcsináltunk: 60-nál több gyermek, 40-nél több ifjúsági – és felnőtt csoportot működtettünk. A fiataloknak műhely jelleggel működtek a közösségei. Sikinek a Siki Folk Klubja, ebből rengeteg zenész nőtt ki. Márkus Józsi Jazz Klubja, ami az országban az elsők között volt. Pleszkán Frigyes kezdő zenészként, Muck Feri (világhírű szaxofonos), mindketten az Ifjúsági Ház Jazz Band-jében játszottak. Újházi Péter volt a képzőművészeti szakkör vezetője, Pinke Miklós a grafikusoké, Hudoba György a csillagászoké. A csillagász szakkörből számtalan fizikus, csillagász választotta ezt a szakmát. Szívvel, lélekkel, hittel tettük dolgainkat.