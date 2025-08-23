2 órája
Elhunyt Kovács György, Fejér megye kulturális életének meghatározó alakja
Elhunyt Kovács György, Székesfehérvár kulturális életének emblematikus alakja. Nevéhez a város számos kulturális mozgalmának, intézményének életre hívása kötődik. Kovács György 2014-ben Pro Voluntarius Díjat vehetett át. Nyugdíjas éveit is szellemi, fizikai aktivitás jellemezte, fáradhatatlanul dolgozott a közösségért.
Elhunyt Kovács György, Székesfehérvár kulturális életének meghatározó alakja. Korábban a Szabadművelődés Háza és a Fejér Megyei Művelődési Központ igazgatója volt, majd a Fejér Megyei Civil Információs Centrum munkatársaként segítette a közösségépítést.
Kovács György a kultúra és a közösség szolgálatában állt egy életen át
Kovács György 1970-ben a székesfehérvári Váci Mihály Szakmunkásképző Iskolában dolgozott oktatóként, tanárként, majd gyakorlati oktatás vezetőként. Közben a dunaújvárosi Műszaki Főiskolán szerzett műszaki oktatói képesítést, majd 1975-ben a pécsi Tanárképző Főiskolán műszaki szakos tanári diplomát.
1975-től az új intézményként indult székesfehérvári Ifjúsági és Úttörőház igazgatója. Munkatársai segítségével változatos programokon keresztül rövid idő alatt ismertté tette az intézmény tevékenységét az egész országban.
1978-ban a szombathelyi Tanárképző Főiskolán népművelő szakon szerzett diplomát. 1979-től a Megyei Művelődési Központ igazgatója lett, 1996-tól az intézmény címzetes igazgatója. Munkássága során hagyományt teremtett a népművészet és nemzetiségi kultúra ápolása területén, megújult az amatőr művészeti mozgalom, létrejöttek a tárgyalkotó népművészet csoportjai, közösségei. Az intézmény – az országban elsőként – képzési tematikát dolgozott ki a népművészet és néptánc oktatása területén. A Művelődési Központban eltöltött évek alatt folyamatosan részt vett szakági képzésekben oktatóként – írja a Székesfehérvár.hu oldal cikke.
1982-ben Kovács György közreműködésével jött létre az Országos Népművészeti Egyesület. 1998 óta vett részt a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetségének munkájában, amelynek 2001–2004 között az elnöke volt. Az elmúlt években számtalan, a megyében működő civil szervezet létrehozásában segített.
Elképesztően gazdag szakmai múlt – részlet egy interjúból
Kovács Györggyel Sohonyai Edit készített interjút évekkel ezelőtt, amelyből egy részletet az újságíró osztott meg velünk:
„– Pályám kezdetén szakmunkásképzőben voltam szakoktató és tanár. Úgy hozta a sors, hogy 1975-ben átkerültem a frissen megnyílt Ifjúsági és Úttörő Házba, intézményvezetőként. Egy kicsit szorongtam, de nagyon jó csapat volt mellettem: Magyarits András, Tóth László, Nagyné Klárika. Az égadta világon mindent megcsináltunk: 60-nál több gyermek, 40-nél több ifjúsági – és felnőtt csoportot működtettünk. A fiataloknak műhely jelleggel működtek a közösségei. Sikinek a Siki Folk Klubja, ebből rengeteg zenész nőtt ki. Márkus Józsi Jazz Klubja, ami az országban az elsők között volt. Pleszkán Frigyes kezdő zenészként, Muck Feri (világhírű szaxofonos), mindketten az Ifjúsági Ház Jazz Band-jében játszottak. Újházi Péter volt a képzőművészeti szakkör vezetője, Pinke Miklós a grafikusoké, Hudoba György a csillagászoké. A csillagász szakkörből számtalan fizikus, csillagász választotta ezt a szakmát. Szívvel, lélekkel, hittel tettük dolgainkat.
1976-ban került a csillagvizsgáló tetejére a kupola. Egy honvédségi helikopter hozta (csúnya, szeles időben), nagy látványosság volt. Kevesen tudják, hogy a nagy távcső tükrét Kulin György, neves csillagász csiszolta, saját kezével. Magnó szakkörünk is volt, akikkel mi szerveztük meg az országban először a disc jockey képzést. Nagy szeretettel gondolok ezekre az évekre. 1979-ben kerültem a Megyei Művelődési Központ élére, (ma Szent István Művelődési Ház). Az ifjúság szórakoztatására megszerveztük a szombat esti DISCO-t, erre addig kulturált körülmények között nem volt lehetőség. Tudtam azt is, hogy a vidéki életnek olyan kiaknázatlan lehetőségei vannak, amit érdemes megmutatni. Igyekeztem tehát segíteni a megyében található vidéki intézményeket, hogy teljenek meg az intézmények művelődő közösségekkel. Az ezekben az intézményekben dolgozó munkatársak is nagy lelkesedéssel végezték a munkájukat. Páva-köri mozgalom, néptánc, fafaragó, hímző,- és szövő szakkörök… sorolhatnám.
Büszke vagyok arra, hogy a Szent István Művelődési Ház egyáltalán áll, mert 1983-ban, a Palotavárosi építkezések következtében olyannyira megsüllyedt, hogy felmerült a döntéshozókban a gondolat: le kell bontani. Mindent megmozgattam, szakemberekkel tárgyaltam, majd felhajtottam a lehető legjobb (és legolcsóbb) kivitelezőt, s így az épület - az eredeti kalkuláció töredékéért -, mégis megújulhatott, mégis fennmaradt. 1982-től lettem gazdája a Barátság Házának is. A Barátság Mozi létrehozása, agyagos műhely, szövő műhely majd 1986-tól Barlang nyelviskola, mind akkor indultak… Még jurtát is építettünk. Közben a Liszt F. utcai épület megújulva, új homlokzattal, felújított Szent István teremmel várta a fehérvári lakosokat. 1994 év végén kiköltöztünk a Megyei Művelődési Központ Liszt Ferenc utcai épületéből, mert visszaadták az egyháznak. 36 teherautónyi felszerelést vittünk át a Barátság Házába és a Táncházba.
– Önt az építés jellemzi. Ifjúsági Ház (kupola), Szent István Művelődési Ház állagmegóvása, Barátság Ház megújulása… és még?
– Kiderült, hogy a néptánc mozgalomnak (a Liszt F utcai épület elhagyása után) nincs helye a Barátság Házában: egyszerűen nem volt alkalmas próbaterem. Kitaláltam, hogy a Malom utca 6 szám alatt található romos épületet, (amit a Városháza meghirdetett hasznosításra) le kellene bontani, és oda fel kellene építeni egy szép, minden kívánalomnak megfelelő Táncházat. Tervet készítettünk, Botos Józseffel az együttes vezetőjével és sikerült a szükséges összeget biztosítani a megvalósításra. Nekiláthattunk először a bontásnak, aztán az építésnek. 1993 októberében már alapozták a Táncházat. Annyiszor elképzeltem, milyenek lesznek majd a termek, lépcsők, ajtók, hogy álmomban még az elkészülés előtt végigjártam az összes folyosót, termet. Merre nyíljon az ajtó, hány konnektor legyen, hogyan rendezzük be a teret, mindezt apróra elképzeltem. Az új épület elkészült 1994 decemberére. Nagyon nagy öröm volt, amikor az épületet átadták, s az álmom megvalósult. Sok küzdés után megnyugodhattam. A gyerekek pedig belakták az épületet egy pillanat alatt és azóta is használják – nincs ennél nagyobb öröm egy építő számára.
Elmondhatom, hogy szerencsés ember vagyok, mert egész életemben nagyon jó kollégáim és barátaim voltak. Nem a haszon hajtotta őket, hanem a jó ötletek megvalósítása, ami mögé felsorakoztak, és a megvalósításban részt vállalva segítették a munkámat.”
2014-ben Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Pro Voluntarius Díjban részesítette Kovács Györgyöt, a Fejér Megyei Művelődési Központ címzetes igazgatóját, a Fejér Megyei Civil Információs Centrum irodavezetőjét. Kovács György megkapta a Deák Dénes-díjat is.
