Kötelességünk megvédeni ezeréves, keresztény jogelveinket!

– Ezekben a napokban Agárdon pihen. Honnan ered a kötődése a településhez és a Velencei-tóhoz?

– Annak idején, amikor a harmincas években felparcellázták a Nádasdy gróf birtokán lévő területeket, Agárdon, a műút mellett mindkét nagyapám vett telket és épített házat. A szüleim itt ismerkedtek meg és házasodtak össze. Kisgyermekkorom óta minden évben Agárdon nyaralok, és mostanra megörököltem a házat, amit azóta felújítottam. A kedvenc tartózkodási helyem. A Velencei-tavi Vízi Sportiskolában kezdtem a vitorlázást és később, felnőtt koromban a Székesfehérvári Építők igazolt le, ami még inkább a tóhoz és a helyhez kötött. Természetesen ma már nem versenyzek, de megmaradt a kapcsolatom a sportággal, és alkotmánybíróvá választásomig a Velencei-Tavi Vízisport Szövetségnek voltam a főtitkára, Soltész Miklóssal és L. Simon Lászlóval igyekezve segíteni a tó sportéletét. Ez a tevékenység összeegyeztethetetlen az alkotmánybírói pozíciómmal, ezért le kellett mondanom, ám ha kell, segítek bármiben, akár jogi tanácsadással is. A vitorlázással sem szakadt meg a kapcsolatom, ha lehetőségem adódik rá, egyszer-egyszer elindulok amatőr versenyeken. Érzelmileg is nagyon kötődöm Agárdhoz és a Velencei-tóhoz, és szurkolok azért, hogy legyen benne minél több víz.

Ha valaki azt hinné, egy alkotmányjogász csak a paragrafusoknak és a törvényeknek él, téved. Horváth Attila tanít, kutat, ha teheti vitorlázik, zeneszalont vezet, néha színpadi rendező

Fotó: FMH-archív/Fehér Gábor

Jog és dráma a színpadon

– A történelem szeretete terelte a jogi pálya felé?

– Valóban így volt, eredetileg történelemtanár szerettem volna lenni, aztán édesanyám beszélt rá arra, hogy jogra jelentkezzem, hiszen történelemből kellett felvételizni. Aztán gyorsan visszakanyarodtam a historizmus felé, mert másodéves koromban a bölcsészkaron elkezdtem a történelemtanári szakot is. Párhuzamosan két egyetem nappali tagozatára jártam, és végül egy év eltéréssel két egyetemi diplomát szereztem. Így váltam jogtörténésszé és ott maradtam az intézményben, először az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, aztán amikor a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen megalakult a jogi kar, annak egyik alapító tanára lettem. Később a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vezetni kezdtem a tanszéket és egy nagyon jó jogtörténeti közösséget és műhelyt építettem ki. Széleskörű tevékenységet folytatunk: azon kívül, hogy rengeteg választható órát tartunk, olyan oktatást is indítottunk, amelynek az a címe, hogy „Jog és dráma”. Amíg a csoport egyik fele előad egy darabot, a másik része a darabban előforduló jogeseteket oldja meg. Amikor például Rómeó leszúrja Tybaltot, megáll a jelenet, és jogértelmezés következik. Ennek két nagy előnye van: egyrészt megszeretteti, érdekessé teszi a jogot, másrészt Sipos Imre színész-rendező barátommal megtanítjuk a hallgatókat szépen beszélni és szerepelni. Hiszen ez egy olyan pálya, ahol mindig „közönség”, mások előtt kell szóban kifejezni magunkat. A hallgatók így beszédtechnikát és a színpadi jelenetek révén közszereplést tanulnak. De más módon is próbáljuk megszerettetni a tudományt és az ismeretek átadását: Szilasi Alex zongoraművész barátommal alakítottunk egy zeneszalont, ahol a zene és a jogtörténet találkozik, például himnuszok bemutatásával. Ezt egyébként nemrégiben Székesfehérváron is előadtuk.