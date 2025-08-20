47 perce
Kötelességünk megvédeni ezeréves, keresztény jogelveinket!
Fejér vármegyéhez már kora ifjúságától sok szálon kötődik Horváth Attila jogtörténész, alkotmánybíró, aki nyaranta nem csupán pihenni érkezik hozzánk, a Velencei-tó partjára, de egész évben szívesen tart nálunk tudományos előadásokat, miközben számos értékes barátságot ápol történészekkel, pedagógusokkal, a közélet szereplőivel. Tevékenyen részt vesz olyan törekvésekben, amelyek nem csak a jelen, de a jövő szempontjából is rendkívül fontosak.
– Ezekben a napokban Agárdon pihen. Honnan ered a kötődése a településhez és a Velencei-tóhoz?
– Annak idején, amikor a harmincas években felparcellázták a Nádasdy gróf birtokán lévő területeket, Agárdon, a műút mellett mindkét nagyapám vett telket és épített házat. A szüleim itt ismerkedtek meg és házasodtak össze. Kisgyermekkorom óta minden évben Agárdon nyaralok, és mostanra megörököltem a házat, amit azóta felújítottam. A kedvenc tartózkodási helyem. A Velencei-tavi Vízi Sportiskolában kezdtem a vitorlázást és később, felnőtt koromban a Székesfehérvári Építők igazolt le, ami még inkább a tóhoz és a helyhez kötött. Természetesen ma már nem versenyzek, de megmaradt a kapcsolatom a sportággal, és alkotmánybíróvá választásomig a Velencei-Tavi Vízisport Szövetségnek voltam a főtitkára, Soltész Miklóssal és L. Simon Lászlóval igyekezve segíteni a tó sportéletét. Ez a tevékenység összeegyeztethetetlen az alkotmánybírói pozíciómmal, ezért le kellett mondanom, ám ha kell, segítek bármiben, akár jogi tanácsadással is. A vitorlázással sem szakadt meg a kapcsolatom, ha lehetőségem adódik rá, egyszer-egyszer elindulok amatőr versenyeken. Érzelmileg is nagyon kötődöm Agárdhoz és a Velencei-tóhoz, és szurkolok azért, hogy legyen benne minél több víz.
Jog és dráma a színpadon
– A történelem szeretete terelte a jogi pálya felé?
– Valóban így volt, eredetileg történelemtanár szerettem volna lenni, aztán édesanyám beszélt rá arra, hogy jogra jelentkezzem, hiszen történelemből kellett felvételizni. Aztán gyorsan visszakanyarodtam a historizmus felé, mert másodéves koromban a bölcsészkaron elkezdtem a történelemtanári szakot is. Párhuzamosan két egyetem nappali tagozatára jártam, és végül egy év eltéréssel két egyetemi diplomát szereztem. Így váltam jogtörténésszé és ott maradtam az intézményben, először az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, aztán amikor a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen megalakult a jogi kar, annak egyik alapító tanára lettem. Később a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vezetni kezdtem a tanszéket és egy nagyon jó jogtörténeti közösséget és műhelyt építettem ki. Széleskörű tevékenységet folytatunk: azon kívül, hogy rengeteg választható órát tartunk, olyan oktatást is indítottunk, amelynek az a címe, hogy „Jog és dráma”. Amíg a csoport egyik fele előad egy darabot, a másik része a darabban előforduló jogeseteket oldja meg. Amikor például Rómeó leszúrja Tybaltot, megáll a jelenet, és jogértelmezés következik. Ennek két nagy előnye van: egyrészt megszeretteti, érdekessé teszi a jogot, másrészt Sipos Imre színész-rendező barátommal megtanítjuk a hallgatókat szépen beszélni és szerepelni. Hiszen ez egy olyan pálya, ahol mindig „közönség”, mások előtt kell szóban kifejezni magunkat. A hallgatók így beszédtechnikát és a színpadi jelenetek révén közszereplést tanulnak. De más módon is próbáljuk megszerettetni a tudományt és az ismeretek átadását: Szilasi Alex zongoraművész barátommal alakítottunk egy zeneszalont, ahol a zene és a jogtörténet találkozik, például himnuszok bemutatásával. Ezt egyébként nemrégiben Székesfehérváron is előadtuk.
A király, aki Isten kegyelméből uralkodik
– Szent István városában, Székesfehérváron különösen fontosak az ünnepek. Miként lehet a mai társadalom számára közvetíteni a legfontosabb üzeneteket? Többet kellene beszélnünk az Alaptörvényről, amely tele van olyan rögzítésekkel, amelyekre méltán lehetünk büszkék?
– Ez így van, hiszen Szent István keresztény államot hozott létre, olyan alapelveket vezetett be a magyar közgondolkodásba és a társadalom tudatába, amelyek mindmáig köztünk vannak. Ezeket ma már természetesnek vesszük, nem gondolunk arra, hogy Szent István révén több mint ezer éve jelen vannak. Kimondta például, hogy Isten előtt minden ember egyenlő, tehát megszüntette a rabszolgaságot. Még a legalacsonyabb, szolgasorban lévő emberre sem lehetett többé úgy tekinteni, mint egy római kori rabszolgára. Isten előtt valóban egyenlővé is vált, hiszen a szentmisén ugyanúgy a szentségekhez járulhatott, mint a leggazdagabbak. Ez óriási eredménynek számított, mint ahogyan az volt a nők megbecsülése is. Szent István felajánlotta Szűz Máriának a Szent Koronát, erősítette a Mária-kultuszt Magyarországon, és ezzel erősítette a nők, az anyaság, a család szerepét, helyzetét. A felajánlásnak egyébként közjogi jelentősége is volt, hiszen azzal elismerte, hogy Magyarország közjogi személy és nem egy király tulajdona. A király pedig csak akkor válhatott hatalmi tényezővé, ha megkoronázták a Szent Koronával. A pápától kapott korona és a Szűz Máriának való felajánlás révén Szent Istvántól kezdett kialakulni a Szent Korona Tan. Az is nagyon fontos, hogy Szent István vezette be az első munkaszüneti napot – pedig ezt nem így szokták értelmezni –, azzal, hogy megtiltotta a vasárnapi munkavégzést. Gondoljuk el, milyen lényegessé vált a korban, hogy Szent István nem engedte meg, hogy a földesúr vasárnap is kizavarja a jobbágyát a földre dolgozni. Ezt nagyon praktikusan oldotta meg. Azt mondta, ha a katonák látnak valakit ökörrel dolgozni, elvehetik és megsüthetik maguknak az állatot, ezért a katonáknak érdekükben állt kilovagolni a határba, hogy ellenőrzést végezzenek. Így alakult ki a pihenőnap, majd a naptár. Most már teljesen ráállt a szervezetünk a heti rendszerességre, de ez innen ered. Az igazságos és az igazságtalan háborúk közötti különbségtétel is a kereszténység felvételével kezdődött.
– Milyen más, hétköznapi eredményei lettek a kereszténység felvételének?
– Szent István elismerte, hogy Isten kegyelméből uralkodik, vagyis attól kezdve jelent meg először Magyarország és Európa történelmében, hogy a királyi hatalmat isteni törvényekkel kell korlátozni. Ha azokat nem tartotta be az uralkodó, akkor az egyház kiátkozhatta, amely akkoriban rendkívül nagy fenyegetésnek számított. Aztán abban az időben jelentek meg a munka megbecsülésének különböző formái. A bencések jelmondata úgy szól, hogy „Ora et Labora!”, azaz „Imádkozzál és dolgozzál!”, és ezzel az értékteremtő munkát hirdették meg. A vízimalmok és a különböző egyszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazása ma már kézenfekvőnek tűnik, de akkoriban nem volt az. A kereszténységgel megjelent egy más szempontú orvostudomány is, mert az ókorban csak azokat a betegeket gyógyították, akiknél esélyt láttak a túlélésre. A keresztény orvos a reménytelen betegeken, a leprásokon is segített, megpróbálta őket meggyógyítani, vagy legalábbis igyekezett enyhíteni a fájdalmat, a szenvedést. Ezek ma már nyilvánvalók, nem okoz meglepetést az orvosi szolgáltatások, a munkaszüneti napok jelenléte, az, hogy heti rendszerességgel, a Gergely naptár szerint élünk, de ezek mind Szent István keresztény államának kialakításával születtek meg. Ezek mind a történeti alkotmányunk részei, mert abban nem csak konkrét törvények szerepelnek, hanem szokásjogi szabályok is, amelyek jórészt ugyanígy, szokásjogi szabályként élnek tovább, de már teljesen természetes módon.
– Minden józan, és nem megvásárolt elemző arról beszél, hogy súlyos veszélyben van az európai kereszténység. Miniszterelnök úr beszélt arról Tusványoson, hogy a következő politikus generációnak fel kell készülnie arra, hogy nyugat felől is le kell zárni a határokat, másként nem védekezhetünk az iszlám térnyerésével szemben. Vajon Szent István mit szólt, amikor ezt meghallotta Isten országában?
– Államalapító királyunk alapelveire kell visszatekinteni a válaszhoz. Intelmeiben, amit fiának, Szent Imrének fogalmazott meg, szerepel, hogy a többjogú és többszokású ország az erős, de valójában olyanok befogadásáról beszélt, akiket a keresztény állam szívesen lát. Szakemberek, földművesek, egyházi vezetők, térítők: rájuk mondta Szent István, hogy őket be kell fogadni, nem pedig azokra, akik erőszakkal törnek egy adott ország területére. Már abban az időszakban is meg kellett védeni a hazát a különböző támadásokkal szemben, amelyek lehettek fegyveresek, erőszakosak, vagy egyéb behatolások. Nagyon fontos tisztázni, hogy Szent István intelmei nem alkalmazhatók olyan migrációra, amely illegális és törvénytelen, és ki tudja, milyen célt szolgál. Amikor ki tudja, kik és milyen okból próbálnak meg egy ország területére behatolni.
Megnyugvásra várunk ezen a vidéken
– A liberális-globalista ellenzék eddig soha nem látott mélységekbe vitte a közbeszédet, amely során határozottan támadják az Alaptörvényt. Ismert a kijelentés, hogy akár kis többséggel is megváltoztatnák azt. Mi lehet egy alkotmánybíró válasza egy ilyen felvetésre?
– Az, hogy ez teljes mértékben ellentétes lenne az alkotmányossággal és a jogállamisággal. Az alapelvek örök érvényűek, az ilyen törekvések egy több mint ezeréves alkotmányfejlődéssel mennének szembe, alapjaiban rendítve meg az alkotmányos rendet. Ez azt jelentené, hogy ha bármikor, egy bármilyen színezetű politikai párt hatalmi tényezővé válna, a saját képére formálhatná a magyar jogrendet. Itt ezeréves jogszabályi rendezettség van, ezer éve csiszolódott, fejlődött jogelvekkel, ezeket nem lehet a pillanatnyi politikai széljárásnak megfelelően oda-vissza alakítgatni, önkényesen átírni és átrajzolni. Milyen elgondolás az, hogy a kétharmaddal meghozott törvényt ötvenegy százalékos többséggel alakítanám át? Mi ebben a demokratikus? Valószínűleg ezek csak elkeseredett, vagy hirtelen felindulásból kimondott kijelentések, remélhetően ezeket nem gondolja senki komolyan. Legalábbis a jogászok közül.
– Nagyon fontos világpolitikai eseményen vagyunk túl, Alaszkában találkozott az amerikai és az orosz elnök. Hazánk elsőként állt ki a békefolyamat elindítása mellett. Az események a saját sikerünknek is értékelhetők?
– A keresztény államiságnak és az Alaptörvény szellemiségének ez az egyik legfontosabb elve, a tizenkét pontot lezáró legfontosabb kijelentés is erre utal: nekünk mindenképpen a békére kell törekednünk! A szomszédos országban zajlik a háború, magyar nemzetiségű és állampolgárságú katonák halnak meg szinte minden nap, tehát mindent meg kell tennünk a békekötés érdekében. Első lépésként ez a fegyverszünet megkötését jelenti. Bár a diplomácia nyelvén elhangzott nyilatkozatok nem voltak egyértelműek, nagyon remélem, hogy ha a két nagyhatalom vezetője ilyen hosszasan és alaposan tanácskozott, akkor már valószínűleg megtörténtek a szakértői egyeztetések. A legfelsőbb vezetők ilyenkor már csak az i-re szokták feltenni a pontot, ezért remélhetjük, hogy rövid időn belül elindul egy olyan folyamat, amely fegyverszünetet, békekötést, majd számunkra megnyugvást hoz ezen a vidéken. Ez minden szempontból alapvető érdekünk, ezt nem is kell magyarázni, mert a háború az energiaárakkal összefüggésben súlyos gazdasági veszteséget okoz. De a legfontosabb az emberéletek megóvása, ezért valamilyen módon el kell érni a békét.
A szólás utáni szabadság
– Székesfehérváron a kommunizmus áldozatainak emléknapján is tartott előadást. Számomra riasztó, hogy a fiatalok egy része mennyire tudatlan a kommunizmus, a baloldal bűneivel kapcsolatban, nem tudja, mit takar a diktatúra fogalma. Nem érti, hogy ha valóban diktatúra lenne Magyarországon, akkor őt trágár és megalapozatlan megnyilatkozásáért egy pince mélyén vernék véresre. Egyetemi tanárként megerősíti ezt a véleményemet? Mi okozta, hogy a fiatalok egy része ennyire elszakadt a valóságtól?
– Szerintem csak egy szűk kisebbségre jellemző ez, őket mindenféle jelszavakkal bevadították. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a fiatalok mindig hajlamosak voltak a lázadásra, arra, hogy valami ellen tiltakozzanak: legyenek azok akár a saját szüleik, azok szokásai. Csodálatos, hogy ma Magyarországon olyan mértékű a jogállamiság, hogy ezek a tiltakozó megnyilatkozások megtörténhetnek. Ha egy koncerten valaki kiabál valamilyen durva mondatot, később rá kell döbbennie arra, hogy azt egy valódi diktatúra esetében nem tehette volna meg súlyos következmények nélkül. Azt szokták mondani, a szólásszabadság valójában szólás utáni szabadságot jelent, azt, hogy miután valaki szól, szabadon távozhat a helyszínről. Szerencsés ez a generáció, mert számára ilyen tiltakozás jutott osztályrészül, nem pedig a pincében való megveretés, amit ön említett. Amikor például 1972-ben, 1973-ban március 15-én a fiatalok elmentek tüntetni a Petőfi szoborhoz, bizony két-három börtönévet osztottak ki a résztvevőknek, és a jelenlévők legnagyobb részét az ország összes iskolájából, egyeteméről kitiltották. Vagy említhetném 1986-ot, az úgynevezett lánchídi csatát, amikor gumibottal megverték és terrorizálták a fiatalokat. Hála Istennek olyan időket élünk, hogy a fiatalok szűk kisebbsége megteheti, amit tesz. A véleményük ilyen formában való kifejezését csak átmeneti időszaknak tekintem, aztán visszaáll a rend a gondolkodásukban és számukra is tudatosul, mennyire jól működik a demokrácia és a szólásszabadság Magyarországon.
– Székesfehérvár önkormányzata legutóbbi ülésén áldását adta Kű Lajos és az Aranycsapat Alapítvány céljaira, rövidesen további szobrokkal egészülhet ki az Olimpiai Emlékmű környezete. Miért tartotta fontosnak, hogy pártfogóként a törekvések mellé álljon?
– Időnként kikapok a családomtól, mert túlságosan sokat vállalok, de minden értékes kezdeményezést támogatok, ha segítséget kérnek tőlem. Nem tudok szó nélkül elmenni egy ennyire szép és nemes ügy mellett. Tulajdonképpen ez is arról szól, mint amiről az imént beszéltem: nagyon fontos, hogy a mai fiataloknak méltó példaképeik legyenek. Olyanok, mint akiknek az emlékére már felavattuk Melocco Miklós alkotását, és olyanok, mint akikről rövidesen szobrot állítunk az Olimpiai Parkban. Ők nem csupán sportolóként, de emberi nagyságukban is kiemelkedőt alkottak. Azt szokták mondani, manapság nincs elég példakép a fiatalok előtt, de ez nem igaz, igenis vannak ilyenek. Rájuk kell figyelni, nem pedig a celebekre, a percemberkékre, azokat kell tisztelni és azok példáját kell követni, akiknek a teljesítménye világra szóló. A szoborpark kialakításával e nagyszerű sporthősöknek évszázadokra méltó emléket állítunk. Minden alkotás nagyon fontos szimbólum, márpedig egy ország szobrain keresztül látható, hogy az adott nép mit tart fontosnak, kik azok, akik nem csak a jelenben élnek, de akiket a nemzet az utókor számára is meg akar örökíteni.
Jogtörténész, egyetemi tanszékvezető, kutat, zeneszalont vezet, jótékonysági rendezvényt szervez, ha teheti, akkor vitorlázik. Volt könyvtáros, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1986-ban, Bölcsészettudományi Karán 1987-ben végzett, azaz egy év eltéréssel két diplomát is szerzett, majd 1986-tól kezdett tanítani az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékén. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Egyetemének egyik alapító tanára. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam és Közigazgatási Karán 2013-tól lett tanszékvezető, majd ugyanabban az évben intézetvezető, 2017 februárja óta pedig egyetemi tanár. A köztársaság elnöke 2011-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerte el tevékenységét, 2013 óta a főváros 16. kerületének díszpolgára. Több történelmi és jogtörténeti tankönyv szerzője, a Független Jogász Fórum munkatársaként annak idején a rendszerváltás jogi hátterének kidolgozásából is kivette a részét. Foglalkozott a magyar alkotmányjog, a magánjog, a kereskedelmi, a nemzetiségi jog, az önkormányzatiság történetével, a szocializmus jogtörténetével és a kommunista koncepciós perekkel. Horváth Attila 2016 novemberétől alkotmánybíró, felesége ügyvéd, két felnőtt lánya van.