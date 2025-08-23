1 órája
Digitális forradalom a radiológiában – film helyett monitor
A filmeket és fénydobozokat felváltották a monitorok, a digitális felvételek és az adattároló rendszerek. Így alakult át az elmúlt évtizedekben a kórházakban a radiológia.
A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház 60 éves jubileuma kapcsán dr. Keczán Nándor főorvos emlékeztetett: régen filmeket kellett előhívni és szekrényekből keresgélni, ma viszont egy kattintással elérhetők a képek. A PACS-rendszer gyorsabb diagnózist és pontosabb ellátást biztosít, a betegeknek pedig kevesebb kellemetlenséget és rövidebb várakozást jelent.
Kórház és digitalizáció: alap a mesterséges intelligencia és a teleradiológia jövőjéhez
A radiológia digitalizációja nemcsak a munkát könnyíti meg, hanem megalapozza a mesterséges intelligencia és a teleradiológia jövőjét is - számol be részletesen cikkében a Duol.
