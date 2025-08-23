augusztus 23., szombat

Fejlődés

1 órája

Digitális forradalom a radiológiában – film helyett monitor

Címkék#Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház#teleradiológia#főorvos#digitalizáció

A filmeket és fénydobozokat felváltották a monitorok, a digitális felvételek és az adattároló rendszerek. Így alakult át az elmúlt évtizedekben a kórházakban a radiológia.

Feol.hu

A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház 60 éves jubileuma kapcsán dr. Keczán Nándor főorvos emlékeztetett: régen filmeket kellett előhívni és szekrényekből keresgélni, ma viszont egy kattintással elérhetők a képek. A PACS-rendszer gyorsabb diagnózist és pontosabb ellátást biztosít, a betegeknek pedig kevesebb kellemetlenséget és rövidebb várakozást jelent.

A kórházakban teljesen átalakult a radiológia.
A kórházakban teljesen átalakult a radiológia.
Forrás: Shutterstock

Kórház és digitalizáció: alap a mesterséges intelligencia és a teleradiológia jövőjéhez

A radiológia digitalizációja nemcsak a munkát könnyíti meg, hanem megalapozza a mesterséges intelligencia és a teleradiológia jövőjét is - számol be részletesen cikkében a Duol.

Tovább modernizálják a Szent György Kórházat

Újabb mérföldkőhöz érkezik a székesfehérvári egészségügy: a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban hamarosan nagyszabású fejlesztés indul. A tervezett beruházás nemcsak az ellátás színvonalát emeli majd, hanem a betegek és a dolgozók mindennapjait is kényelmesebbé teszi. Erről egy korábbi cikkünkben számoltunk be, amely ide kattintva olvasható el.

 

