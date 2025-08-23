Digitális forradalom a radiológiában – film helyett monitor

A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház 60 éves jubileuma kapcsán dr. Keczán Nándor főorvos emlékeztetett: régen filmeket kellett előhívni és szekrényekből keresgélni, ma viszont egy kattintással elérhetők a képek. A PACS-rendszer gyorsabb diagnózist és pontosabb ellátást biztosít, a betegeknek pedig kevesebb kellemetlenséget és rövidebb várakozást jelent.

A kórházakban teljesen átalakult a radiológia.

Forrás: Shutterstock

Kórház és digitalizáció: alap a mesterséges intelligencia és a teleradiológia jövőjéhez

A radiológia digitalizációja nemcsak a munkát könnyíti meg, hanem megalapozza a mesterséges intelligencia és a teleradiológia jövőjét is - számol be részletesen cikkében a Duol.

