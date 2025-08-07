Elhunyt Korda György felesége

Korda György számára ez volt az első házasság, míg Kovács Ibolya korábban már férjnél volt – első férje a híres színész, Szabó Gyula volt, akit még a főiskolán ismert meg. Korda György 1958-ban, sorkatonai szolgálata idején vette feleségül az operett-énekesnőt, Kovács Ibolyát. Bár akkoriban nagy szerelem volt köztük, Korda György és Kovács Ibolya kapcsolata rövid életűnek bizonyult - írja a vaol.hu.

Korda Györgynek ez volt az első házassága, de Kovács Ibolyának nem ő volt az első férje.

Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán / Forrás: vaol.hu

Korda György sosem szakította meg kapcsolatot volt feleségével

Korda György jelenlegi felesége, Balázs Klári is jó kapcsolatban volt Kovács Ibolyával. Korda György ma már barátként emlékezik vissza első feleségére, akit mély szeretettel és tisztelettel gyászol.

Kovács Ibolya, ismert nevén Kovács Iby, a magyar operettműfaj egyik kiemelkedő alakja volt. 1934-ben született Mezőkovácsházán, és egész pályafutását a színpadi elegancia és tehetség jellemezte. A Fővárosi Operettszínházhoz kötődött leginkább, ahol számos emlékezetes szubrett- és primadonnaszerepben nyújtott felejthetetlen alakítást. A legnagyobb sikereit olyan klasszikus darabokban aratta, mint a Cigányszerelem, a Riviéra, a Boccaccio, a Pompadour és a Hello, Dolly!. Pályafutása során együtt dolgozott a magyar színháztörténet olyan legendás művészeivel, mint Latabár Kálmán, Feleki Kamil és Honthy Hanna.

Kovács Ibolya vendégként fellépett többek között a Petőfi Színházban, valamint a szolnoki Szigligeti Színházban is, és rendszeres szereplője volt a Turay Ida Színház előadásainak. A művésznő 91 éves korában hunyt el, de emléke és művészete örökre megmarad a magyar operett történetében.

A vaol.hu cikkéből az is kiderül, hogy Balázs Klári miatt váltak el. Ennek részleteit IDE KATTINTVA tudják elolvasni.