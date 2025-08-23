augusztus 23., szombat

Hihetetlen: több ezer könyv már 100 forintért

Szinte hihetetlen ajánlattal készülnek a hétvégére a szervezők: könyvek ezrei várják az olvasókat szinte fillérekért. A könyvvásár során akár már száz forintért is hazavihetünk értékes köteteket.

Feol.hu

Szinte hihetetlen ajánlattal várják a könyvbarátokat augusztus 23-án, szombaton Dunaújvárosban: a Munkásművelődési Központban (MMK) az Alexandra Kiadócsoport folytatja szépséghibás és akciós könyvvásársorozatát. Több mint 15 ezer kötet közül válogathatnak az érdeklődők, akár már 100 forintért – tájékoztat a duol.hu.

könyvvásár
Könyvvásár a Munkásművelődési Központban.
Forrás: dunaujvaros.hu

Hatalmas könyvvásárral készülnek

A vásár reggel 10 órától egészen 17 óráig tart, vagy a készlet erejéig. A tapasztalatok szerint azonban érdemes korán érkezni, hiszen a korábbi alkalmakon sokan már a nyitás előtt hosszú sorokban várakoztak. Kováts Rózsa, az MMK ügyvezető igazgatója elmondta: ez már a harmadik alkalom, hogy a városban megrendezik az akciót, és minden eddiginél nagyobb az érdeklődés.

Az Alexandra Kiadócsoport célja, hogy az olvasás örömét minél több ember számára elérhetővé tegye. Mint írják: rengeteg könyv kerül a kezükbe, és bár egyes példányokon kisebb szépséghiba előfordulhat, a tartalom változatlan értéket képvisel – a lényeg ugyanis mindig belül van.

A szervezők még egy különleges lehetőséget is kínálnak: a kiadó Facebook-oldalán futó játék keretében ötven szerencsés a vásár kezdete előtt válogathat a kötetek közül, ráadásul mindannyian magukkal hozhatnak még egy kísérőt.

