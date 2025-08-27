Százforintos kincsekért is sorba álltak a városban – így zajlott a könyvvásár

Ahogy arról korábban beszámoltunk, megvalósult a hétvégi könyvvásár Dunaújvárosban. A rendezvény végül hatalmas sikerrel, rekordhosszúságú sorral zajlott a Munkásművelődési Központban.

Kígyózott a sor a könyvvásár előtt.

Fotó: Agárdy Csaba / DH

A vásárlók igazi könyvkincsekhez juthattak hozzá, hiszen a szépséghibás kötetek akár 100 forintért is hazavihetők voltak, de a hibátlan, akár 15 ezer forint értékű könyveket is jelentős, 30–40 százalékos kedvezménnyel kínálták. A kínálat minden korosztályt megszólított, a klasszikusoktól az újdonságokig.

Kapitány Máté, a kiadócsoport képviselője a duol.hu-nak elmondta: évente mintegy negyven településre látogatnak el ezzel a vásársorozattal, amely mindenhol nagy sikert arat. Mint kiemelte, az előzetes Facebook-játék nyertesei mindig fél órával korábban léphetnek be, majd a látogatók a nap folyamán folyamatosan, ütemezve jutnak be a terembe.

A helyszíni tapasztalatok szerint a hosszú sor ellenére jó hangulat uralkodott, az érdeklődők türelmesen és fegyelmezetten várták, hogy bejuthassanak a könyvek közé. Az biztos, hogy a Munkásművelődési Központ ajtói ezen a napon alaposan próbára lettek téve.

A teljes beszámoló, videóval és képgalériával együtt a duol.hu oldalán érhető el.