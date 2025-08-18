augusztus 18., hétfő

Királyi Napok

1 órája

Kétnapos konferenciát tartanak a mohácsi vész közelgő évfordulójának alkalmából

Címkék#Mohács 500#konferencia#emlékév

A mohácsi vész 500. évfordulója alkalmából tartottak kétnapos tudományos konferenciát a Székesfehérvári Királyi Napok keretén belül a megyeszékhelyen.

Déri Brenda

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Kodolányi János Egyetem és a Civitas Regia 2038 Nonprofit Kft. együttműködésével valósult meg az a kétnapos tudományos konferencia, mely a mohácsi vész közelgő emlékévéhez kapcsolódóan kerül megrendezésre Székesfehérváron augusztus 18-án és 19-én. 

Fotó:  Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A tanácskozás hétfő reggel „Nem ünnepelni jöttünk, hanem a kegyelet adóját leróni…” címmel vette kezdetét a Városháza dísztermében, ahol Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a jelenlévőket. 

– Régi célunk az, hogy a Királyi Napok rendezvénysorozat keretében a szívnek, a léleknek és a szellemnek is tudjunk táplálékot adni. Igyekszünk egy-egy történelmi esemény vagy korszak vonatkozásában partnerek segítségével ilyen és ehhez hasonló rendezvényeket, konferenciákat tartani. A nemzet történelmi fővárosaként kiemelt feladatunk és egyben felelősségünk, hogy történelmünket bemutató és ismertető tanácskozásoknak, előadásoknak biztosítsunk helyszínt – hangzott el a beszédben.

Kétnapos konferencia a mohácsi vész évfordulójának alkalmából

Fotók: Fehér Gábor / FMH

A városvezető mellett Maruzs Roland ezredes a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka is hangsúlyozta a mostanihoz hasonló konferenciák fontosságát, melyek erősítik az 1526-ban Mohácson történt nemzeti tragédiára való emlékezést.

Végül pedig Vizi László, a Kodolányi János Egyetem tudományos rektorhelyettese is megosztotta gondolatait. Mint mondta, Mohács félezer éves évfordulója különösen szerencsés időszakban érkezik el, hiszen az ezt kutató és bemutató szakemberek elhivatottsága és felkészültsége vitathatatlan, emellett a kutatás módszertana is hatalmas fejlődésen esett át az elmúlt évtizedekben. A rektorhelyettes ezt követően ismertette a konferencia programjait, majd érkezett az első előadó, C. Tóth Norbert az MNL főlevéltárosa, a HUN-REN-MNL-SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport vezetője, aki Nándorfehérvártól Mohácsig címmel tartott prezentációt.

 

