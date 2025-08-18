Kétnapos konferenciát tartanak a mohácsi vész közelgő évfordulójának alkalmából

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Kodolányi János Egyetem és a Civitas Regia 2038 Nonprofit Kft. együttműködésével valósult meg az a kétnapos tudományos konferencia, mely a mohácsi vész közelgő emlékévéhez kapcsolódóan kerül megrendezésre Székesfehérváron augusztus 18-án és 19-én.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A tanácskozás hétfő reggel „Nem ünnepelni jöttünk, hanem a kegyelet adóját leróni…” címmel vette kezdetét a Városháza dísztermében, ahol Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a jelenlévőket.

– Régi célunk az, hogy a Királyi Napok rendezvénysorozat keretében a szívnek, a léleknek és a szellemnek is tudjunk táplálékot adni. Igyekszünk egy-egy történelmi esemény vagy korszak vonatkozásában partnerek segítségével ilyen és ehhez hasonló rendezvényeket, konferenciákat tartani. A nemzet történelmi fővárosaként kiemelt feladatunk és egyben felelősségünk, hogy történelmünket bemutató és ismertető tanácskozásoknak, előadásoknak biztosítsunk helyszínt – hangzott el a beszédben.