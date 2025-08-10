augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

34°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Klíma

2 órája

Szereted a jéghideg klímát? – akkor ez a tökéletes autó a számodra

Címkék#ac#Volkswagen#klíma#autóklíma

A közel negyven fokos kánikulában az autó elindítása után, szinte azonnal rányom a klímát aktiváló AC gombra. Van egy autó azonban, amelynek klímaberendezése annyira erős, hogy a szó szoros értelmében jéghideget fúj.

Szabó Zsolt
Szereted a jéghideg klímát? – akkor ez a tökéletes autó a számodra

Egy német autóban található a világ leghidegebb klímája.

Fotó: Getty Images

A Volkswagen Ventot (amerikai piacokon Jetta néven forgalmazták) 1992 és 1999 közt gyártották. Az autó különlegessége, hogy a világ leghidegebb klímaberendezése található benne. A rendszer hatékonyságát leginkább az R12 kódjelű freongáznak köszönheti, amelyet ebben az időszakban ipari fagyasztókamrák hűtésénél is használtak.  Ugyanakkor klórtartalma miatt erősen környezetkárosító anyagnak számított, emiatt később az anyagot a jóval környezet barátabb R134a váltotta, amely viszont már nem rúgott labdába az R12-vel szemben.

Klíma
A Volkswagen Vento a 90-es évek óta birtokolja a leghidegebb klíma címét
Fotó: Autoscout

Az autó klímájának másik előnye, hogy nem rendelkezik hideg hőmérséklet szabályzóval, emiatt teljes erővel csapódik ki a hideg levegő a Volkswagen apró szellőzőnyílásán, amely ismételten kedvez a gyors és hatékony hűtésnek. Számos videó kering az interneten, ahogy szó  jeget szór az autó az utastérbe, illetve ahol azt mutatják be, hogy 5 percen belül fagypont alatti hőmérsékletet állít elő a rendszer.

Jelenleg nem kapható a magyar használt autó piacon a világ leghidegebb klíma címét birtokló Volkswagenből

A használtautó.hu keresési találatai alapján jelenleg nincs klímás eladó példány a 18 meghirdetett autó között. Az egész európai használt autó piacot lefedő autoscout24.com tanúsága szerint is mindössze két eladó autó rendelkezik ezzel a speciális berendezéssel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu