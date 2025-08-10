Szereted a jéghideg klímát? – akkor ez a tökéletes autó a számodra

A Volkswagen Ventot (amerikai piacokon Jetta néven forgalmazták) 1992 és 1999 közt gyártották. Az autó különlegessége, hogy a világ leghidegebb klímaberendezése található benne. A rendszer hatékonyságát leginkább az R12 kódjelű freongáznak köszönheti, amelyet ebben az időszakban ipari fagyasztókamrák hűtésénél is használtak. Ugyanakkor klórtartalma miatt erősen környezetkárosító anyagnak számított, emiatt később az anyagot a jóval környezet barátabb R134a váltotta, amely viszont már nem rúgott labdába az R12-vel szemben.

A Volkswagen Vento a 90-es évek óta birtokolja a leghidegebb klíma címét

Fotó: Autoscout

Az autó klímájának másik előnye, hogy nem rendelkezik hideg hőmérséklet szabályzóval, emiatt teljes erővel csapódik ki a hideg levegő a Volkswagen apró szellőzőnyílásán, amely ismételten kedvez a gyors és hatékony hűtésnek. Számos videó kering az interneten, ahogy szó jeget szór az autó az utastérbe, illetve ahol azt mutatják be, hogy 5 percen belül fagypont alatti hőmérsékletet állít elő a rendszer.

Jelenleg nem kapható a magyar használt autó piacon a világ leghidegebb klíma címét birtokló Volkswagenből

A használtautó.hu keresési találatai alapján jelenleg nincs klímás eladó példány a 18 meghirdetett autó között. Az egész európai használt autó piacot lefedő autoscout24.com tanúsága szerint is mindössze két eladó autó rendelkezik ezzel a speciális berendezéssel.