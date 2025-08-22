Kitüntetetteket köszöntöttek a Duna melletti településen

A nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségen Kulcs község önkormányzata méltó keretek között adta át a település legnagyobb elismeréseit. Az elismerésekkel azokat a személyeket díjazták, akik hosszú időn át végzett, áldozatos munkájukkal gazdagították a falu közösségi életét és hozzájárultak Kulcs fejlődéséhez. Kitüntetés és elismerés!

A kitüntetés büszke tulajdonosai! Fotó: Az önkormányzat

A „Kulcs Díszpolgára” címet 2025-ben Oberrecht Tamás kapta, aki nemcsak munkájával, hanem emberségével és közösségépítő jelenlétével is maradandó értéket teremtett a település életében A „Kulcsért Kitüntetés” díjat idén két kiemelkedő személyiség, Kaiserné Gödön Erzsébet Mária és Létay Ildikó Teréz vehette át. Kaiserné Gödön Erzsébet Mária szervezőmunkájával és közösségépítő tevékenységével vált a falu meghatározó alakjává, míg Létay Ildikó Teréz szintén példamutató módon szolgálta a helyi közösség érdekeit.

Kitüntetés és oklevelek!

Bognárné Száraz Anita,

Rábavölgyi Zoltánné,

Danka Edit és Radnó-Kovács Zita, akik különböző területeken végzett munkájukkal járultak hozzá a település közösségi életének színesítéséhez és fejlesztéséhez.

A díjátadó ünnepség nem csupán elismerés volt, hanem egyben közös főhajtás is azok előtt, akik példaértékűen szolgálják Kulcs jövőjét. Az önkormányzat köszönetét és tiszteletét fejezte ki minden díjazott felé, a közösség pedig hálával és büszkeséggel ünnepelte őket.