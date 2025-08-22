augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

23°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerések!

4 órája

Kitüntetetteket köszöntöttek a Duna melletti településen

Címkék#ünnep#Kulcs Díszpolgára#élet

Méltóságteljes keretek között adták át Kulcs legrangosabb kitüntetéseit az államalapítás ünnepén. Az a kitüntetés olyan helyi polgárokat érintett, akik közösségi munkájukkal, emberi tartásukkal és hosszú távú elköteleződésükkel maradandó nyomot hagytak a település életében.

Bokányi Zsolt
Kitüntetetteket köszöntöttek a Duna melletti településen

Fotó: Az önkormányzat

A nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségen Kulcs község önkormányzata méltó keretek között adta át a település legnagyobb elismeréseit. Az elismerésekkel azokat a személyeket díjazták, akik hosszú időn át végzett, áldozatos munkájukkal gazdagították a falu közösségi életét és hozzájárultak Kulcs fejlődéséhez. Kitüntetés és elismerés! 

Kitüntetés!
A kitüntetés büszke tulajdonosai!  Fotó: Az önkormányzat

A „Kulcs Díszpolgára” címet 2025-ben Oberrecht Tamás kapta, aki nemcsak munkájával, hanem emberségével és közösségépítő jelenlétével is maradandó értéket teremtett a település életében A „Kulcsért Kitüntetés” díjat idén két kiemelkedő személyiség, Kaiserné Gödön Erzsébet Mária és Létay Ildikó Teréz vehette át. Kaiserné Gödön Erzsébet Mária szervezőmunkájával és közösségépítő tevékenységével vált a falu meghatározó alakjává, míg Létay Ildikó Teréz szintén példamutató módon szolgálta a helyi közösség érdekeit.

Kitüntetés és oklevelek! 

  • Bognárné Száraz Anita, 
  • Rábavölgyi Zoltánné, 
  • Danka Edit és Radnó-Kovács Zita, akik különböző területeken végzett munkájukkal járultak hozzá a település közösségi életének színesítéséhez és fejlesztéséhez.

A díjátadó ünnepség nem csupán elismerés volt, hanem egyben közös főhajtás is azok előtt, akik példaértékűen szolgálják Kulcs jövőjét. Az önkormányzat köszönetét és tiszteletét fejezte ki minden díjazott felé, a közösség pedig hálával és büszkeséggel ünnepelte őket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu