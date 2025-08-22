Elismerés
Kiss Józsefné kapta idén a Pro Urbe díjat
Államalapításunk ünnepén, augusztus 20-án adták át Polgárdiban az úgynevezett Pro Urbe díjat.
Forrás: Polgárdi Hírek
Az előzetes programleírásban nem szerepelt a díjátadó, így mindenki számára meglepetés volt, amikor augusztus 20-án Nyikos László polgármester ünnepi beszédét követően elmondta, hogy Polgárdi városért végzett kulturális tevékenységéért és kiemelkedő közösségi munkájáért „Polgárdi Városért” Pro Urbe kitüntető címben részesíti Kiss Józsefnét – számol be róla a Polgárdi Hírek.
A kitüntetett virágcsokrát, valamint díszoklevelét a polgármester adta át az ünnepség keretén belül.
