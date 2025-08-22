augusztus 22., péntek

Elismerés

2 órája

Kiss Józsefné kapta idén a Pro Urbe díjat

Címkék#augusztus 20#kitüntetés#Pro Urbe

Államalapításunk ünnepén, augusztus 20-án adták át Polgárdiban az úgynevezett Pro Urbe díjat.

Feol.hu
Kiss Józsefné kapta idén a Pro Urbe díjat

Forrás: Polgárdi Hírek

Az előzetes programleírásban nem szerepelt a díjátadó, így mindenki számára meglepetés volt, amikor augusztus 20-án Nyikos László polgármester ünnepi beszédét követően elmondta, hogy Polgárdi városért végzett kulturális tevékenységéért és kiemelkedő közösségi munkájáért „Polgárdi Városért” Pro Urbe kitüntető címben részesíti Kiss Józsefnét – számol be róla a Polgárdi Hírek.

Forrás: Polgárdi Hírek

A kitüntetett virágcsokrát, valamint díszoklevelét a polgármester adta át az ünnepség keretén belül.


 


 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
