Kisbolygót neveztek el egy székesfehérvári hölgyről

Maróti Tamás amatőrcsillagász még 2023-ban fedezett fel egy egy-két kilométer átmérőjű kisbolygót. Ám a kisbolygó hivatalos elismeréséhez, regisztrálásához annak számos feltételnek kell megfelelnie, így az elnevezésére is csak ezek után kerülhetett sor. Azóta pedig egy székesfehérvári hölgy neve – mondhatni szó szerint – a csillagokba lett írva.

Maróti Tamás amatőrcsillagász fedezte fel a szóban forgó kisbolygót

Forrás: ÖKK

Fehérvári hölgy nevét viseli a kisbolygó

– Amikor egy kisbolygó sorszámot kap, a felfedezője adhat neki egy nevet. Erre persze szabályok vannak, élő politikusról például nem lehet elnevezni egy égitestet, de feleségről már igen. Én úgy döntöttem, hogy a kisbolygónak a párom, Kiszely Márta nevét szeretném adni, aki Székesfehérváron született. Sokan ismerhetik őt például a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálóból, hiszen ő is amarőtcsillagász, amellett, hogy geológus” – mondta Maróti Tamás, hozzátéve, hogy a kisbolygó azóta már hivatalosan is a Kiszelymárta nevet viseli – számolt be a hírről az ÖKK.

Kiszely Márta

Forrás: ÖKK

A Kiszelymárta nevű kisbolygóval együtt már hat székesfehérvári vonatkozású kisbolygó kering a Naprendszerben. Ezek az Alba Regiaról, Terkán Lajosról, Ybl Miklósról, Hajmási Józsefről (a fehérvári Csillagda alapítójáról), Lánczos Kornélról és a most Kiszely Mártáról elnevezett objektumok.