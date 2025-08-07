Veszélyes fenevad nyomaira bukkantak Zámolynál

A második világháború során a Zámoly-Sárkeresztes-Magyaralmás-Székesfehérvár övezte, nagyjából négyzet alakú területen Magyarország második legnagyobb páncéloscsatája bontakozott ki. Amikor a főváros felé megindult a Konrád-II fedőnevű német hadművelet, a támadás mellékágaként az erők Zámoly irányából kibontakozva igyekeztek lekötni a szovjet csapatokat. A Wehrmacht 1945. január 7-én lendült előre, a Zámolyhoz közeli Borbálapuszta térségében harcoltak még nyolcadikán is. Akkor a szovjetek erősítést kaptak, Gánt irányából nyolcvan amerikai gyártmányú Sherman harckocsit vetettek be és a T-34-esekkel együtt támadást indítottak nyugat felé. Ezek azonban nem voltak komoly ellenfelei a félelmetes, korábban az Ardennekben edződött Királytigriseknek: a németek ötvenhét szovjet páncélost semmisítettek meg egyetlen nap alatt. Tizedikén folytatódott a német előretörés, 11-én elfoglalták Zámolyt. Azonban a szovjetek is léptek egyet, a világon második, talán harmadik alkalommal a falunál vetették be a SZU-100-as rohamlövegeket. Teljesen új haditechnikának számított és három német Királytigrist tudtak vele kilőni, közülük kettő teljesen megsemmisült Zámolynál. Az egyik darabjait találta meg Veszeli Dénes.

A megtalált alkatrészek egy Királytigris makettel

Fotó: Veszeli Dénes

– Minap Zámoly közelében, Borbálapuszta térségében, a 214-es magaslati pont környékén kutattam – mondta a fiatal amatőr helytörténész a FEOL-nak. – Ez az esemény 1945. január 11-éhez köthető, tudomásom szerint sem előtte, sem pedig később nem lőttek ki Királytigrist a környéken. Azon a napon a 121-es és a 122-es számú német nehézpáncélos pusztult el, és én vélhetően a 121-es tank darabjait találtam meg, de ezt egyelőre nem lehet megerősíteni. Az 503. nehézpáncélos osztály harcjárművei a szovjet SZU-100-as rohamlövegeknek estek áldozatul. Azokon voltak a második világháborúban a szovjetek leghatékonyabb lövegei, úgy 3-400 méterről lőhettek a Királytigrisekre. Általában a torony és a kocsitest illesztésére céloztak, az sérülékenyebb területnek számított.

Veszeli Dénes korhű szovjet egyenruhában.

Forrás: feol.hu

Dénes egy lánctalphoz tartozó, görgőt rögzítő kúpos harmadívet és egy 88 mm-es lövedék hüvelyének talpát találta meg. Utóbbi ugyanaz a lőszer, amilyenből negyvenhármat 2020 decemberében a székesfehérvári Aranybullánál fedeztek fel a tűzszerészek, miután az emlékévre készülve az önkormányzat lőszermentesítési munkálatokat rendelt el azért, hogy megkezdődhessen a közösségi tér és a kerékpárút építése. Veszeli Dénes megtalálta a kilőtt harckocsi fényképét is, azonban azon már a szovjet begyűjtő csapatok által használt 298-as szám látható. Felkutatta az 503. nehézpáncélos osztály 1945. január 11-én elesett katonáinak nevét, a harckocsi kezelői is közöttük vannak. A tisztelet és a kegyelet jeleként tegyünk említést Kulka őrmesterről (a keresztnevét sajnos nem ismerjük), a 23 éves Gerhard Höppner tiszthelyettesről, a 24 éves Erich Walter tizedesről és a 21 éves Günther Woisin tizedesről.