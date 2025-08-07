augusztus 7., csütörtök

Így pusztult el a Tigrisek királya

2 órája

Veszélyes fenevad nyomaira bukkantak Zámolynál

Címkék#tűzszerész#hadművelet#világháború#Királytigris

Rendkívül érdekes felfedezést tett minap Veszeli Dénes hadszíntérkutató, a Szent István Király Múzeum közösségi-régészeti programjának önkéntese, aki fémkeresős engedéllyel vizsgálja a vármegye tárgyi örökségét. Eddig fel nem tárt régészeti lelőhelyeket keres, de a 20. századi hadtörténelem áll hozzá a legközelebb. Ezúttal egy háborús fenevad, egy nyolcvan éve elpusztult Királytigris nyomára bukkant.

Tihanyi Tamás
Veszélyes fenevad nyomaira bukkantak Zámolynál

A harckocsi fényképe, amelyen már a szovjet begyűjtő csapatok által használt 298-as szám látható

Forrás: Panzerwrecks

A második világháború során a Zámoly-Sárkeresztes-Magyaralmás-Székesfehérvár övezte, nagyjából négyzet alakú területen Magyarország második legnagyobb páncéloscsatája bontakozott ki. Amikor a főváros felé megindult a Konrád-II fedőnevű német hadművelet, a támadás mellékágaként az erők Zámoly irányából kibontakozva igyekeztek lekötni a szovjet csapatokat. A Wehrmacht 1945. január 7-én lendült előre, a Zámolyhoz közeli Borbálapuszta térségében harcoltak még nyolcadikán is. Akkor a szovjetek erősítést kaptak, Gánt irányából nyolcvan amerikai gyártmányú Sherman harckocsit vetettek be és a T-34-esekkel együtt támadást indítottak nyugat felé. Ezek azonban nem voltak komoly ellenfelei a félelmetes, korábban az Ardennekben edződött Királytigriseknek: a németek ötvenhét szovjet páncélost semmisítettek meg egyetlen nap alatt. Tizedikén folytatódott a német előretörés, 11-én elfoglalták Zámolyt. Azonban a szovjetek is léptek egyet, a világon második, talán harmadik alkalommal a falunál vetették be a SZU-100-as rohamlövegeket. Teljesen új haditechnikának számított és három német Királytigrist tudtak vele kilőni, közülük kettő teljesen megsemmisült Zámolynál. Az egyik darabjait találta meg Veszeli Dénes.

A megtalált alkatrészek egy Királytigris makettel
A megtalált alkatrészek egy Királytigris makettel
Fotó: Veszeli Dénes

– Minap Zámoly közelében, Borbálapuszta térségében, a 214-es magaslati pont környékén kutattam – mondta a fiatal amatőr helytörténész a FEOL-nak. – Ez az esemény 1945. január 11-éhez köthető, tudomásom szerint sem előtte, sem pedig később nem lőttek ki Királytigrist a környéken. Azon a napon a 121-es és a 122-es számú német nehézpáncélos pusztult el, és én vélhetően a 121-es tank darabjait találtam meg, de ezt egyelőre nem lehet megerősíteni. Az 503. nehézpáncélos osztály harcjárművei a szovjet SZU-100-as rohamlövegeknek estek áldozatul. Azokon voltak a második világháborúban a szovjetek leghatékonyabb lövegei, úgy 3-400 méterről lőhettek a Királytigrisekre. Általában a torony és a kocsitest illesztésére céloztak, az sérülékenyebb területnek számított.

Veszeli Dénes korhű szovjet egyenruhában.
Forrás: feol.hu

Dénes egy lánctalphoz tartozó, görgőt rögzítő kúpos harmadívet és egy 88 mm-es lövedék hüvelyének talpát találta meg. Utóbbi ugyanaz a lőszer, amilyenből negyvenhármat 2020 decemberében a székesfehérvári Aranybullánál fedeztek fel a tűzszerészek, miután az emlékévre készülve az önkormányzat lőszermentesítési munkálatokat rendelt el azért, hogy megkezdődhessen a közösségi tér és a kerékpárút építése. Veszeli Dénes megtalálta a kilőtt harckocsi fényképét is, azonban azon már a szovjet begyűjtő csapatok által használt 298-as szám látható. Felkutatta az 503. nehézpáncélos osztály 1945. január 11-én elesett katonáinak nevét, a harckocsi kezelői is közöttük vannak. A tisztelet és a kegyelet jeleként tegyünk említést Kulka őrmesterről (a keresztnevét sajnos nem ismerjük), a 23 éves Gerhard Höppner tiszthelyettesről, a 24 éves Erich Walter tizedesről és a 21 éves Günther Woisin tizedesről.  

A megtisztított alkatrész
Fotó: Veszeli Dénes

Veszeli Dénes egyébként egyike azoknak, akik – a Vértesben kutató Szebenyi Istvánhoz hasonlóan –, önkéntesen, rendkívüli energiákat mozgósítanak szabadidejükben azért, hogy megtisztítsák környezetünket a veszélyes háborús emlékektől. Dénes összesítése szerint tőle eddig körülbelül harminc tüzérségi gránátot és közel ezer gyalogsági lőszert szállítottak el a tűzszerészek, és csak ebben az évben nyolc alkalommal kellett bejelentést tennie.

A vármegyehatárról, Simontornyáról érkezett bejelentés kedden a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, mert egy étterem parkolójában folyó földmunkálatok során feltételezett robbanóeszköz került elő. Volter József zászlós, a helyszínre kiérkező tűzszerészjárőr parancsnoka megállapította, hogy egy második világháborús, német eredetű, 7,5 cm-es páncéltörő gránátot találtak gyújtószerkezet nélkül, nem kilőtt állapotban. Állampolgári korlátozások bevezetésére nem volt szükség, így a katonák a gránátot biztonságosan elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, későbbi megsemmisítés céljából.

 

A német gránát, amit kedden találtak
Forrás: MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
