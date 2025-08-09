Királyok is részt vettek a korántsem középkori közkorin

augusztus 10., vasárnap

Korcsolyázás elit társaságban

9 órája

Címkék#óriásbáb#MET#korcsolya

Feol.hu
Fotó: NAGY NORBERT

A legmodernebb körülmények között zajlott szombaton délután a közkori Székesfehérváron a MET-ben. A résztvevők a harminc foknál magasabb külső hőmérsékletből léptek be a fedél alá, hogy ott egyik kedvenc testmozgásuknak, a korcsolyának és a társaságnak szenteljék az erre szánt időt. A jégen suhanó társaság összetétele ez alkalommal némileg megváltozott, ugyanis augusztus 9-én az óriásbábok néhány képviselője is ott volt a MET arénában, hogy láthassák a középkori királyok, milyen is a fehérvári közkori.

Fotók: Nagy Norbert

 

