Sokan látogattak ki hétfőn a Királyi Napokra (képgalériával)

Már-már hagyomány, hogy a minden év augusztusában megrendezésre kerülő Székesfehérvári Királyi Napok keretén belül átalakul a belváros és a Koronázási Ünnepi Játékok színterévé változik, méghozzá több napon át.

Még zajlik a Királyi Napok Székesfehérváron

Fotó: Fehér Gábor

Ilyenkor árusok, zenészek és hagyományőrző csapatok lepik el az utcát, valamint középkort megidéző játékokat próbálhatnak ki a látogatók. A Fő utca mellett a Városház téren és a Zichy ligetben várták az érdeklődőket délelőtt 10 és este 19 óra között.

Fotókon mutatjuk, hogy milyen fergeteges hangulat uralkodott a belvárosban a Királyi Napokon