Koronázási Ünnepi Játékok

1 órája

Sokan látogattak ki hétfőn a Királyi Napokra (képgalériával)

Címkék#augusztus 20#Királyi Napok#Koronázási Ünnepi Játékok

Koronázási Ünnepi Játékok várták hétfőn is a Királyi Napok látogatóit.

Déri Brenda
Sokan látogattak ki hétfőn a Királyi Napokra (képgalériával)

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Már-már hagyomány, hogy a minden év augusztusában megrendezésre kerülő Székesfehérvári Királyi Napok keretén belül átalakul a belváros és a Koronázási Ünnepi Játékok színterévé változik, méghozzá több napon át. 

királyi napok
Még zajlik a Királyi Napok Székesfehérváron
Fotó: Fehér Gábor

Ilyenkor árusok, zenészek és hagyományőrző csapatok lepik el az utcát, valamint középkort megidéző játékokat próbálhatnak ki a látogatók. A Fő utca mellett a Városház téren és a Zichy ligetben várták az érdeklődőket délelőtt 10 és este 19 óra között.

Fotókon mutatjuk, hogy milyen fergeteges hangulat uralkodott a belvárosban a Királyi Napokon

Sokan kilátogattak a Királyi Napokra

Fotók: Fehér Gábor

A Királyi Napok augusztus 20-án zárul az Alba Regia Szimfonikus Zenekar előadásával, de addig is a részletes programok itt érhetők el.

 

