2 órája
Sokan látogattak ki hétfőn a Királyi Napokra (képgalériával)
Koronázási Ünnepi Játékok várták hétfőn is a Királyi Napok látogatóit.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Már-már hagyomány, hogy a minden év augusztusában megrendezésre kerülő Székesfehérvári Királyi Napok keretén belül átalakul a belváros és a Koronázási Ünnepi Játékok színterévé változik, méghozzá több napon át.
Ilyenkor árusok, zenészek és hagyományőrző csapatok lepik el az utcát, valamint középkort megidéző játékokat próbálhatnak ki a látogatók. A Fő utca mellett a Városház téren és a Zichy ligetben várták az érdeklődőket délelőtt 10 és este 19 óra között.
Fotókon mutatjuk, hogy milyen fergeteges hangulat uralkodott a belvárosban a Királyi Napokon
Sokan kilátogattak a Királyi NapokraFotók: Fehér Gábor
A Királyi Napok augusztus 20-án zárul az Alba Regia Szimfonikus Zenekar előadásával, de addig is a részletes programok itt érhetők el.